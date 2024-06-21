夏至熱爆了！ 「7大手搖+冰品」消暑優惠買1送1、星巴克第2杯半價、超商霜淇淋買2送1

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／業者提供
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迎接高溫熱爆的夏至，快來看看哪些沁涼消暑的飲冰品推出限時特價優惠，除了夏巴克能喝到新品星沁爽系列，還有85℃芒果系飲品、康青龍1元冬瓜露、超商也有搖搖飲以及霜淇淋週末優惠買2送1，手搖控們追起來！

●星巴克

即起至6/23，使用星巴克APP行動預點，單筆結帳輸入活動代碼「沁爽一夏」，可享兩杯大杯(含)以上容量和風味一致的星沁爽系列飲品「第2杯半價」（每筆訂單限優惠一組）。

夏季剛推出星沁爽全新系列飲品。圖／星巴克提供
夏季剛推出星沁爽全新系列飲品。圖／星巴克提供

●康青龍

即日起至6/24，加入康青龍官方LINE會員，在圖文選單按下「點我領券」後，於龍來訂線上平台點餐開喝，可享古早味冬瓜露「第2杯一元」的超狂好康。

圖／康青龍提供
圖／康青龍提供

●85℃

85℃迎夏推出兩款芒果飲品，「芒果茶王」將芒果基底，與青茶的清香融合，沁涼好喝，大杯售價55元；另一款「芒果多多」，香甜芒果的自然香氣，加上乳酸菌多多，消暑解膩，大杯售價60元。

即日起到6/30，芒果茶王和芒果多多任搭第2杯特價25元(以價低者折)，不提供寄杯，限現購現取每人限購3組。

圖/85℃提供
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●頃刻間

頃刻間最新首創「豆沙奶蓋」，由招牌的秘傳綠豆沙與濃醇的奶蓋所研製而成，綠豆香、奶香與茶香在舌尖上的完美交織。即日起至6/30，頃刻間秘傳綠豆沙奶蓋，第2杯只要30元。

圖／頃刻間提供
圖／頃刻間提供

●清新福全

即日起至6/30，清新福全推出夏日蜜桃季，凡購買大杯「蜜桃凍紅茶」、「雙倍蜜桃鮮奶茶」，即可享「大杯現折5元」優惠。活動期間不得與其他優惠併用，且不適用於外送平台消費。

圖／翻攝清新福全臉書
圖／翻攝清新福全臉書

●COMEBUY

COMEBUY新推初夏冰茶祭，自6/24至6/26限時三天，於門市現場購買「蘋果冰茶、鳳梨冰茶」可享同品項買1送1，每人每筆限購2組，一同消暑爽喝好清涼。

蘋果冰茶、鳳梨冰茶。圖／COMEBUY提供
蘋果冰茶、鳳梨冰茶。圖／COMEBUY提供

●思慕昔

盛夏芒果季，「思慕昔」攜手「啤酒肚釀製」合作推出期間限定的「夏芒盛宴聯名套組」，沁涼迷人的芒果冰X芒果啤酒，絕對是盛夏消暑的絕配組合，且即起至6/25，至思慕昔官方粉專按讚留言，就有機會免費吃「夏芒盛宴聯名套組」！

圖／思慕昔提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
圖／思慕昔提供　 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

●全家便利商店

全家自6/21至6/23連續3天推出夏至活動，Let’s Café特大經典美式、特大經典拿鐵、私品茶65元系列（包含搖搖茶吧）及全家「Fami!ce霜淇淋」在APP隨買跨店取皆享「買2送1」優惠。

全家Fami!ce霜淇淋49元買2送1優惠。圖／全家便利商店提供
全家Fami!ce霜淇淋49元買2送1優惠。圖／全家便利商店提供

全家手搖飲品牌「搖搖茶吧」。圖／全家便利商店提供
全家手搖飲品牌「搖搖茶吧」。圖／全家便利商店提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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蘋果冰茶、鳳梨冰茶。圖／COMEBUY提供
蘋果冰茶、鳳梨冰茶。圖／COMEBUY提供
全家Fami!ce霜淇淋49元買2送1優惠。圖／全家便利商店提供
全家Fami!ce霜淇淋49元買2送1優惠。圖／全家便利商店提供

冰品 手搖 消暑 超商 霜淇淋

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