芒果控要追！ 鶴茶樓「楊枝甘露」限定第2杯半價 85℃「芒果茶王」第2杯25元

芒果控開喝了！復古茶飲品牌「鶴茶樓」夏季港式甜品飲料「楊枝甘露」回歸，今（19）日還有限時1天任選第2杯半價優惠；85℃推出兩款芒果飲限時優惠任搭第二杯特價25元。

鶴茶樓超人氣「純港味楊枝甘露」回歸，每一口就像在吃港式甜品楊枝甘露，選用台灣愛文芒果打成清涼冰沙作為基底，再層層堆疊手工鶴頂紅茶凍、紅肉葡萄柚果粒、芒果果肉及椰奶，每杯售價90元，甜冰固定限大杯。

今年加料推出全新「古早味楊枝甘露」，把鶴頂紅茶凍更換成古早味紅茶粉粿，同樣搭配愛文芒果冰沙、葡萄柚果粒、芒果果肉及椰奶，打造港台合併的新甜點飲品，每杯售價90元，甜冰固定限大杯。以上2款飲品於全門市開賣，6/19限時享有任選第2杯半價優惠，每人限購2組。

圖／鶴茶樓提供

85℃迎夏推出兩款芒果飲品，「芒果茶王」使用清爽香甜的芒果基底，與青茶的清香融合，沁涼好喝，大杯售價55元；另一款「芒果多多」，喝得到香甜芒果的自然香氣，加上乳酸菌豐富的多多，消暑解膩，大杯售價60元。

從6/20到6/30，芒果茶王和芒果多多任搭第2杯特價25元(以價低者折)，不提供寄杯，限現購現取每人限購3組，無外送與電話訂購優惠。6/20到7/3還有指定長條蛋糕第2件半價，等於兩條蛋糕特價360元，相當於75折優惠，一起揪團開吃下午茶點心茶飲吧。