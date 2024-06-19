全台第一！ 85℃首度聯名「名偵探柯南」4款造型蛋糕 神還原基德帽子小蛋糕 買就抽柯南電影票

驚喜聯名又來了！ 「真相只有一個！」這是日本漫畫《名偵探柯南》的經典台詞，這回85℃首度找來名偵探柯南聯名，自6/20起在全台門市開賣4款《名偵探柯南》系列蛋糕，共限量8萬2千個，買蛋糕還能再抽柯南首輪電影票哦！

圖／85℃提供

85度C首次與「名偵探柯南」聯名合作，也是全台連鎖烘焙業首個取得日本獨家授權，一口氣推出2款整模造型加2款小蛋糕，有柯南公仔可收藏，蛋糕盒則能DIY改裝成存錢筒或筆筒，

「名偵探柯南-偵探世界」造型蛋糕(720元)，是以柯南與基德為主角，使用使用桔香戚風蛋糕與太妃糖卡士達餡製作，神還原了封鎖線，還有可愛的三角錐造型巧克力，而專屬蛋糕盒的內墊高板，也可DIY成筆筒，有17歲的工藤新一和縮小後的柯南圖案。

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另一款「名偵探柯南-解謎之旅」造型蛋糕(590元)，以柯南踏上滑板、蛋糕裝飾上有變聲器蝴蝶結，是擁有滿滿水果、香軟桔香的戚風蛋糕，搭上草莓香緹與綜合莓果醬，蛋糕上有踩著滑板的柯南公仔，搭配柯南和怪盜基德專屬蛋糕盒，內墊高板也可做成怪盜基德存錢筒。

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這回精心推出一人獨享品嘗的小蛋糕則是「名偵探柯南-小小名偵探」小蛋糕(78元)，香軟的香草戚風蛋糕加上草莓慕斯，搭配奶香四溢的卡士達餡、莓果Q凍與小朋友最愛的布丁，每一口都充滿驚喜；「名偵探柯南-怪盜基德」小蛋糕(78元)，魔術師怪盜基德在藍色月亮下發出撲克牌，使用白巧克力做成怪盜基德戴的白色高帽子，內含是桔子戚風蛋糕和椰奶慕斯與芒果果餡，夾心卡士達餡與多多Q凍，口感酸甜美味。

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四款「名偵探柯南」系列蛋糕自6/20起全台85℃門市上市，85 APP會員在7/10前購買任何一款柯南蛋糕，結帳時報會員電話，就能加碼抽「名偵探柯南 100萬美元的五稜星」首輪電影票，抽15名，每名2張，共30張，每週抽出5名，消費筆數越多中獎機率越大，柯南迷們快到全台85度C買蛋糕抽柯南首輪電影票！