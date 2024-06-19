狗派就衝珍煮丹！珍煮丹攜手日本犬派藝術家聯名「夏日西瓜系飲品」 獨家「Q萌狗狗杯身」要打卡
可愛小狗進駐手搖店！主打自炒黑糖的連鎖手搖「珍煮丹」邀請到日本著名藝術家「matsui」帶著Q萌狗狗打造最新聯名，推出「2款夏日西瓜飲品」與「香濃椰酥厚片」，搭配聯名杯身和包裝盒，顏值升級超療癒。
狗派集合！珍煮丹最新聯名請到日本犬派藝術家「matsui」攜手可愛狗狗打造「西瓜烏龍」、「西瓜椰奶小芋圓」等2款夏日消暑新飲品，「西瓜烏龍」選用紅肉西瓜汁與烏龍茶湯結合，西瓜的自然甜味更凸顯了茶韻與茶香；咀嚼控會愛的「西瓜椰奶小芋圓」融合搖搖椰奶和清涼西瓜，加上Q彈小芋圓增添口感，一杯當作下午茶都很OK。
此外，還有點心類「蹦蹦椰酥厚片」，吃得到金黃椰酥與經典配角葡萄果乾，將鮮奶厚片烤至外酥內軟，一口咬下香氣四溢。而本次最吸睛的無非是超萌必拍的聯名新包裝，結合藝術家「matsui」風格的聯名杯身和吐司盒，以簡約線條及繽紛色彩打造簡單療癒的視覺，身為狗派怎麼能錯過！
不僅如此，6/19起到全台珍煮丹門市購買任兩杯大杯(L)飲品即贈「擁抱外 NOT」杯提乙個，輕鬆可愛帶著走，數量有限、贈完為止。同時，珍煮丹更貼心推出「免費冰塊杯」為毛孩消暑降降溫，即日起消費不限金額，可免費索取冰塊杯乙杯，今夏就到珍煮丹納涼一下吧。
珍煮丹 x matsui 聯名資訊
開賣日：2024/6/19
新品：西瓜烏龍、西瓜椰奶小芋圓、蹦蹦椰酥厚片
聯名杯提活動：6/19起，活動期間內至全台珍煮丹門市購買任兩杯L杯飲品即贈「擁抱外 NOT」杯提乙個（數量有限、贈完為止）
寵愛毛孩活動：活動期間內至門市消費即可免費領取「消暑冰塊杯」乙杯（數量有限、贈完為止）
備註：活動僅限現場購買；杯提單筆消費限贈乙個不累贈
粉絲專頁：https://www.facebook.com/truedantw
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