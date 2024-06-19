甜蜜卡只送不賣！ Mister Donut百店慶買一送一 新品六小球+4大優惠登場

愛吃甜甜圈快衝一波！ Mister Donut迎接第一百間門市開幕，祭出限時5日「百店慶系列優惠」，除了打造全新品項「六小球」甜蜜上市，更帶來甜甜圈3入100元或8入200元、現作指定飲品享買一送一，以及滿額再贈甜蜜卡等優惠！

圖／Mister Donut提供

Mister Donut自首間天母門市開幕，到全台第100間店於6/19插旗南投，歡慶百店門市的里程碑，回饋粉絲於全門市推出四重優惠，第一重甜甜圈「3入100元或8入200元」優惠，，換算下來每個甜甜圈最低下殺25元起(限39元甜甜圈，可補差價)。

圖／Mister Donut提供

第二重6/19至6/30現作指定飲品「愛文芒果冰沙」、「蜂蜜檸檬飲」享買一送一；第三重推出全新商品「六小球」以經典多拿滋、巧克力蛋糕、歐菲香3種不同口感的圈體，分別搭配2種口味所組成的小球甜甜圈，限時可享2盒100元。

第四重「消費滿額送百店慶限定甜蜜卡」，6/19起只要消費滿200元，即可獲得百店慶限定「甜蜜卡」1組，只送不賣，數量有限送完為止，持甜蜜卡可享特定優惠至今年12/31止，甜甜圈控們把握機會開吃！