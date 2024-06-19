快訊

國家警報又響了！3縣市大雷雨轟 1區山區暴雨警戒2小時

孫安佐遭警帶回偵訊 狄鶯首發聲「若是獅子，何須炫耀」

台東上空出現「神祕飛行器」？航空迷：最遠飛蘭嶼外海

甜蜜卡只送不賣！ Mister Donut百店慶買一送一 新品六小球+4大優惠登場

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／Mister Donut提供
圖／Mister Donut提供

愛吃甜甜圈快衝一波！ Mister Donut迎接第一百間門市開幕，祭出限時5日「百店慶系列優惠」，除了打造全新品項「六小球」甜蜜上市，更帶來甜甜圈3入100元或8入200元、現作指定飲品享買一送一，以及滿額再贈甜蜜卡等優惠！

圖／Mister Donut提供
圖／Mister Donut提供

Mister Donut自首間天母門市開幕，到全台第100間店於6/19插旗南投，歡慶百店門市的里程碑，回饋粉絲於全門市推出四重優惠，第一重甜甜圈「3入100元或8入200元」優惠，，換算下來每個甜甜圈最低下殺25元起(限39元甜甜圈，可補差價)。

圖／Mister Donut提供
圖／Mister Donut提供

第二重6/19至6/30現作指定飲品「愛文芒果冰沙」、「蜂蜜檸檬飲」享買一送一；第三重推出全新商品「六小球」以經典多拿滋、巧克力蛋糕、歐菲香3種不同口感的圈體，分別搭配2種口味所組成的小球甜甜圈，限時可享2盒100元。

第四重「消費滿額送百店慶限定甜蜜卡」，6/19起只要消費滿200元，即可獲得百店慶限定「甜蜜卡」1組，只送不賣，數量有限送完為止，持甜蜜卡可享特定優惠至今年12/31止，甜甜圈控們把握機會開吃！

圖／Mister Donut提供
圖／Mister Donut提供

編輯推薦

Mister Donut 買一送一

相關新聞

狗派就衝珍煮丹！珍煮丹攜手日本犬派藝術家聯名「夏日西瓜系飲品」 獨家「Q萌狗狗杯身」要打卡

可愛小狗進駐手搖店！主打自炒黑糖的連鎖手搖「珍煮丹」邀請到日本著名藝術家「matsui」帶著Q萌狗狗打造最新聯名，推出「2款夏日西瓜飲品」與「香濃椰酥厚片」，搭配聯名杯身和包裝盒，顏值升級超療癒。

全台第一！ 85℃首度聯名「名偵探柯南」4款造型蛋糕 神還原基德帽子小蛋糕 買就抽柯南電影票

全台第一！ 85℃首度聯名「名偵探柯南」4款造型蛋糕 神還原基德帽子小蛋糕 買就抽柯南電影票

甜蜜卡只送不賣！ Mister Donut百店慶買一送一 新品六小球+4大優惠登場

甜蜜卡只送不賣！ Mister Donut百店慶買一送一 新品六小球+4大優惠登場

多排30分鐘都甘願！經得起時間考驗 三重好評烘焙店「花朵千層蛋撻」放冷都超酥 還有「熱賣強品」不輸蛋撻

三重人吃爆！各家蛋撻如雨後春筍，位於新北三重的超人氣烘焙店幽默自稱來蹭熱度，推出擁有美美造型的「花朵千層蛋撻」引發在地人排隊搶購，開店前半小時就有人陸續來等待守候，...

不輸國外名牌千層蛋糕！小巨蛋周邊甜點名店「稍甜」快閃中山站 加碼推限定「3款生乳酪聖代」濃郁到爆

人氣千層蛋糕快閃中山站！鄰近台北小巨蛋的「質感千層蛋糕專賣店」快閃新光三越南西店，買得到各種口味的招牌千層蛋糕、多款厚夾心餅乾，更加碼推限定「生乳酪聖代」，甜點控都手刀衝了！

終於等到你！甜點專賣店變吃到飽 永和人愛店「甜點櫃子」7月限定「559元吃到飽」 吃爆「生乳捲、芒果千層」實現甜點自由

甜點吃到飽快閃一個月！名符其實的甜點控愛店「甜點櫃子」7月吃到飽活動來了，每人只要559元就能享用超多款蛋糕、甜點和飲品。往年有參與過的人都讚「整體吃下來CP值很高」、「不得不說用料真的實在」，想吃回本一點都不難。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。