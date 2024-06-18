多排30分鐘都甘願！經得起時間考驗 三重好評烘焙店「花朵千層蛋撻」放冷都超酥 還有「熱賣強品」不輸蛋撻

三重人吃爆！各家蛋撻如雨後春筍，位於新北三重的超人氣烘焙店幽默自稱來蹭熱度，推出擁有美美造型的「花朵千層蛋撻」引發在地人排隊搶購，開店前半小時就有人陸續來等待守候，就為一嘗噴香的厲害蛋撻。

圖／WUMAI烘焙本舖粉絲頁

位在三賢街上的烘焙店「WUMAI烘焙本舖」是在地人買麵包、蛋糕的首推選擇，有網友評價是「頂級麵包」、「因為麵包很好吃Ｎ訪」。搭上蛋撻熱潮，該店也推出獨門「花朵千層蛋撻」，一顆65元，花朵造型更明顯，酥皮部分光從視覺上就十分誘人，看起來能酥到掉渣，層層堆疊顏值滿分且不油膩，內餡吃得到蛋奶香與剛好的甜味，容易一顆接一顆讓人停不下來。

圖／WUMAI烘焙本舖粉絲頁

據網友分享，許多人為搶買這款當日現做的花朵蛋撻，都會提早於開店前30分鐘在門口排隊等待，有人一吃愛上大讚「超好吃～難訂到」、「放大半天回家咬一口還是會酥」，美味程度與名店不相上下，但價格上又更有優勢。而擔心排不到的朋友，建議可私訊店家粉絲專頁詢問預訂或預留事宜喔。

圖／WUMAI烘焙本舖粉絲頁

此外，除了花朵蛋撻外，人氣品項「布丁燒」同樣值得一嘗，咕溜布丁和丹麥麵包的強強組合，更是在蛋撻熱前就穩坐熱銷排行榜，不少人吃過都用「超級好吃」四字概括形容。

圖／WUMAI烘焙本舖粉絲頁

WUMAI烘焙本舖

地址：新北市三重區三賢街203號

營業時間：14:00-20:00（週一公休）

電話：02-82876555

粉絲專頁：https://www.facebook.com/wu.mai2012