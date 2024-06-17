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不輸國外名牌千層蛋糕！小巨蛋周邊甜點名店「稍甜」快閃中山站 加碼推限定「3款生乳酪聖代」濃郁到爆

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／稍甜粉絲頁
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人氣千層蛋糕快閃中山站！鄰近台北小巨蛋的質感千層蛋糕專賣「稍甜」快閃插旗新光三越南西店，現場提供各種口味的招牌千層蛋糕、多款厚夾心餅乾等邪惡必吃甜點，加碼再推快閃店限定「生乳酪聖代」，甜點控都手刀衝了！

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號稱「台版HARBS」！隱身台北小巨蛋附近巷內的「稍甜」是走奶油色系裝潢的高質感千層蛋糕專賣店，有網友大讚其千層口感更勝名店，特別是「水果千層」深受網友推薦，奶油不膩帶有奶香，甜度適中搭配推疊的薄千層入口十分剛好。時隔半年，「稍甜」再度快閃新光三越南西一館，限時快閃兩週，為捷運中山站必訪熱門甜點再添一生力軍。

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稍甜快閃店現場除了有令人垂涎的高顏值千層蛋糕櫃外，也吃得到多種厚夾心餅乾，加碼推出快閃限定濃郁系「生乳酪聖代」，有夏季芒果、經典焦糖和純濃抹茶等3種口味，每一款都值得一試。喜愛甜點的你快踩點打卡一波吧！

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稍甜 快閃資訊

快閃期間：2024/6/16～6/30

地點：台北市中山區南京西路12號（新光三越南西一館B2）

粉絲專頁：https://www.facebook.com/syrupless

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