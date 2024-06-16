起司蛋糕買一送一！ 「函館菓子工坊」8／1全面撤出台灣 最後快閃板橋大遠百「全品項買1送1」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝Petite Merveille_台灣_函館菓子工坊臉書粉專
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起司控哭哭，好吃的起司蛋糕又要少一家了！ 人氣甜點「函館菓子工坊」宣布即將在8/1起全面撤出台灣，並且最後在官網推出「買一盒送一盒」限定優惠，並於6/27、6/28限時2天快閃大遠百推「全品項買一送一」。

圖／翻攝Petite Merveille_台灣_函館菓子工坊臉書粉專
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來自北海道函館且於當地擁有超高人氣的歷史悠久蛋糕店「函館菓子工坊」，在疫情期間插旗台灣，讓人不用出國就能吃到日本經典的「一口起司蛋糕」，多種口味、迷你尺寸一口就滿足，是甜點控們下午茶、伴手禮好選擇。

圖／翻攝Petite Merveille_台灣_函館菓子工坊臉書粉專
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「函館菓子工坊」近日在粉專宣布「經日本總公司未來規劃考量，台灣分公司將於8/1起全面終止營運服務、台灣官網訂購將於7/31停止服務，屆時將全面撤出台灣」，未來若想吃只能飛日本了。

為了回饋粉絲，除了即日起在官網推出買一送一活動，一口起司蛋糕「買一盒、送一盒」。此外，將在6/27-6/28於板橋大遠百B1的車站連通道口，進行舉行北部最後快閃，將祭出「現場全品項買一送一」，起司控千萬要把握狂吃一波！

圖／翻攝Petite Merveille_台灣_函館菓子工坊臉書粉專
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