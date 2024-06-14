美得捨不得吃！ 好丘Good Cho’s「最美山系刨冰」2.0升級 玉山、合歡山、阿里山先吃兜幾？

超夢幻的最美山系刨冰復出了！在四四南村成為觀光客必訪的打卡地標「好丘Good Cho’s」，全新進化升級再推出山系刨冰 2.0。這次帶來全台最涼的高山風情，還加上雲朵棉花糖，色彩繽紛且堆成小山的浮誇感，拍起來可愛、嚐起來美味，可愛爆擊直接洗版IG與臉書！

圖／好丘Good Cho’s提供

在一次登山過程中，好丘Good Cho’s被台灣高山翠綠的山巒與雲海中緩緩升起的太陽感動，於是山系刨冰2.0終於誕生。跳脫以往的碎冰冰體，此次採用有蓬鬆口感的日式刨冰，搭配新鮮時令水果、自製各式淋醬，淋在高出碗面一倍以上的刨冰上，製作出吸睛又美味的「山系刨冰2.0」，讓人忍不住想問該先選兜幾(日譯：哪一個)來吃？

「合歡山·雲海」

以亮粉色重現高山花季浪漫。冰山內藏有酸甜鳳梨塊與百香果，佐以椰果與果凍，淋上由火龍果、檸檬和薄荷完美結合的淋醬後，整座冰山更為豐富多彩。最後，鹹奶油山峰上浮現一朵可愛又吸睛的棉花糖白雲，將雲海的壯闊展現在花團錦簇的合歡山上，完全顛覆對日式刨冰既有想像。

「合歡山·雲海」。圖／好丘Good Cho’s提供

圖／好丘Good Cho’s提供

「阿里山·眠月」

靈感來自阿里山茶園幽靜之美，冰山鋪滿翠綠山色。內藏手工蜜紅豆與鮮奶酪及黑糖珍珠。淋上煉乳煎茶醬，風味更加香醇。鹹奶油山巔上點綴的彎月，讓無眠的月亮與點點星辰灑落在阿里山上。

「阿里山·眠月」。圖／好丘Good Cho’s提供

圖／好丘Good Cho’s提供

「玉山·日出」

嚴選台灣夏日最美味的芒果，打造消暑的金黃山色。冰山內藏新鮮芒果與復古蜜漬芒果青，澆上鳳梨、芒果和薄荷特製的淋醬，酸甜開胃。山頂上升起的炙燒甜橙片，如同日出的五彩光輝，照耀在玉山之巔。

「玉山·日出」。圖／好丘Good Cho’s提供

圖／好丘Good Cho’s提供

快來「好丘Good Cho’s」登上最涼的高山，山系刨冰2.0將台灣美景變成創意冰品，味覺與視覺的雙重享受，一定要試試。