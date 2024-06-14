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台中人搶先喝！ 文青系手搖「發發」台中新開店 限時3天「3大飲品買1送1」
台中人手刀搶喝！療癒系文青優格飲「發發The Far Far Farm」手搖店，正式於台中開出第2家門市，即起開幕祭出限時3天好喝優惠，來店完成指定步驟，即享「指定飲品買1送1」，手搖控們好康喝起來。
主打療癒系優格飲品的「發發」，以來自台灣小農供應使用無污染食材為主打，除優格飲外，還有純茶、鮮奶、厚奶系列等，累積了不少忠實愛好。
「發發」於台中的第2家門市選定在南屯區黎明路上，即日起正式開幕，限時祭出連續3天指定飲品「買一送一」優惠，6/14為「莓果派對優格」、6/15是「鳳梨百香優格」、6/16是「野生藍莓優格」，每日限量100組，每人限購1組
提醒消費須完成3步驟，包括加入門市LINE社群、加入發發LINE好友、按讚發發臉書粉專即可享此優惠，以排隊憑號碼牌現場購買。
發發 台中黎明牧場
地址：台中市南屯區黎明路二段231號
電話：04-2380 5828
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