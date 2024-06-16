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終於等到你！甜點專賣店變吃到飽 永和人愛店「甜點櫃子」7月限定「559元吃到飽」 吃爆「生乳捲、芒果千層」實現甜點自由

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／甜點櫃子粉絲頁
圖／甜點櫃子粉絲頁

甜點吃到飽快閃一個月！名符其實的甜點控愛店「甜點櫃子」7月吃到飽活動即將登場，無服務費每人只要559元就能享用超多款蛋糕、甜點和飲品。往年有參與過的人都讚「整體吃下來CP值很高」、「不得不說用料真的實在」，想吃回本一點都不難。

圖／甜點櫃子粉絲頁
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終於等到你！位於新北永和的「甜點櫃子」平時為單點的甜點專賣店，自推出限期一個月的「甜點吃到飽」後，就吸引不少螞蟻人探店朝聖。而今年的吃到飽活動將於7月展開，不收服務費，每人559元即享美味甜點無限吃，以及當日飲品喝到飽，但由於人力不足，今年僅在每週二下午開放（7/2、7/9、7/16、7/23、7/30），共計5天，每日各兩場，分別為13:00、15:30。

圖／甜點櫃子粉絲頁
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值得注意的是，今年仍採現場發放「桌號牌」的方式，預計在活動當日12:00準時於店門口發放桌號牌（當日2場的桌號牌會一次發完），並憑牌入場，想要把握實現甜點自由好機會的朋友可要注意囉。而更多用餐須知與注意事項請到甜點櫃子粉絲頁查詢。

圖／甜點櫃子粉絲頁
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「甜點櫃子」提供多樣豐富且高顏值的美味甜點，像是老奶奶檸檬蛋糕、各式塔類、千層蛋糕、生乳捲、重乳酪蛋糕等常見的經典品項，還有鹹口的法式鹹派能解膩，「栗子塔」、「抹茶芒果千層蛋糕」是網友推爆的必吃甜點，樣樣都用料實在，令不少人不斷回訪。由於蛋糕品項單價較高，因此想吃回本並非難事，而往年參加過吃到飽的網友分享「滿足了甜點胃，讓人吃個沒停」、「特地去一年一度的吃到飽朝聖，果然不虛此行」、「我愛甜點，這家真的推」。

圖／摘自Google地圖 網友沈晏竹
圖／摘自Google地圖 網友沈晏竹

甜點櫃子

地址：新北市永和區保平路262號

營業時間：平日12:00–20:00、假日12:00–18:00

電話：02-29270127

粉絲專頁：https://www.facebook.com/sealmama

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