終於等到你！甜點專賣店變吃到飽 永和人愛店「甜點櫃子」7月限定「559元吃到飽」 吃爆「生乳捲、芒果千層」實現甜點自由

甜點吃到飽快閃一個月！名符其實的甜點控愛店「甜點櫃子」7月吃到飽活動來了，每人只要559元就能享用超多款蛋糕、甜點和飲品。往年有參與過的人都讚「整體吃下來CP值很高」、「不得不說用料真的實在」，想吃回本一點都不難。

2024-06-16 11:59