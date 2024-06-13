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不只幸福大西瓜！男神邊佑錫同款「手搖飲」掀熱議 星巴克「隱藏版茶瓦納」也被青睞

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／邊佑錫IG帳號及麻古茶坊提供
圖／邊佑錫IG帳號及麻古茶坊提供

邊佑錫同款喝起來！韓劇《背著善宰跑》爆紅，國民初戀男神邊佑錫來台舉辦見面會引發追星熱，除了他在IG分享的家樂福「幸福大西瓜」隨拍外，本次活動的官方應援團隊也釋出了「應援支出財務報表」吸引粉絲眼球，特別是一杯要價140元的手搖飲掀起熱議。

韓國新晉男神邊佑錫來台掀起善宰旋風，除了在見面會上與粉絲相見歡外，更是少不了充滿台味的美食之旅。而本次見面會官方應援團隊公布了「應援支出財務報表」，將所有應援支出一一條列。其中有項「手搖飲單價140元」掀起粉絲討論，備註上寫著「麻古-芒果系列」並補充是平台外送取件，因此有粉絲留言「邊佑錫居然給我喝了140的麻古哈哈哈 是台北的運費很貴嗎？」，而應援團隊小編則解答「一杯100 運費40」，屬於合理的價格範圍。

2024麻古芒果系列飲品。圖／麻古茶坊提供
2024麻古芒果系列飲品。圖／麻古茶坊提供

此外，星巴克的「阿里山蜜柚烏龍青茶」同樣受到男神青睞，雖然這款飲品名氣不響亮，但在茶瓦納系列中仍有不少人推薦這杯，喝得到會回甘的烏龍茶香與蜜柚醬的清甜。大杯一杯售價160元，不妨趁著活動期間買一送一開喝邊佑錫同款喔。

阿里山蜜柚烏龍青茶，大杯售價160元。圖／星巴克官網
阿里山蜜柚烏龍青茶，大杯售價160元。圖／星巴克官網

邊佑錫台灣粉絲見面會官方應援團報表原文：https://reurl.cc/ZevNMl

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