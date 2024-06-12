迷客夏新菜單微調漲！15款「2024夏季新品」一次看 蕎麥系、青梅系、KUMO雲奶霜升級 還可抽iPhone15

夏天就是要揪團喝飲料！ 人氣手搖飲品牌「迷客夏」一次推出15款夏季全新飲品與冰棒，包含「無咖啡因蕎麥系列、酸甜青梅系列」，還有網友敲碗不斷的「KUMO雲奶霜」升級回歸，加推季節限定微笑夏季杯，使用行動支付工具、載具消費，還有機會把iPhone跟Switch帶回家！

圖／迷客夏提供

無咖啡因系「蕎麥飲品」新登場

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迷客夏全新推出無咖啡因飲茶，「輕纖蕎麥茶」、「輕纖蕎麥拿鐵」有著自然的蕎麥香氣，讓不適合攝取咖啡因的族群或小朋友，也能輕鬆品飲手搖飲料，且蕎麥本身含膳食纖維與多樣維生素、不含麩質，以獨有的製成技術，讓穀香濃郁撲鼻，滋味溫潤回甘。

酸甜感系「梅子、蜜桃果香飲品」

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適合夏日消暑的酸甜感系列飲品有「熟釀青梅綠」前段帶出濃郁酸鹹的梅子味，尾韻有清爽的綠茶香，十分清爽酸甜；以及無咖啡因的「熟釀青梅檸」，青梅與檸檬兩種果香與酸甜交織，微酸風味讓整杯飲品更具層次。

廣受歡迎的蜜桃系列香甜回歸，「蜜桃烏龍/茉莉」提供2款茶底供消費者選擇，榮獲2023 ITI風味絕佳二星獎章琥珀高峰烏龍茶，完美的琥珀色澤茶湯，焙火茶香四溢與果香酸甜平衡搭配；另，帶有清新茉莉花香不澀口的茉莉原淬綠茶，果香甜酸與茶韻搭配為夏天清爽消暑。

「KUMO雲奶霜」升級回歸

圖／迷客夏提供

網友敲碗敲不停的KUMO雲奶霜，今夏全面正式升級！使用紐西蘭放牧乳源鮮奶油，融合自家綠光鮮奶及香甜蕎麥茶，尾韻帶點鹹甜蕎麥香，最後撒上烤蕎麥脆粒，使口感更加豐富有層次。迷客夏更大方推出9款茶底供消費者選擇，7款基茶(伯爵/大正/娜杯紅茶、綠茶、烏龍、青茶、麥茶)，以及2款手做特調(蜜桃茉莉/蜂蜜青梅)，人人都能喝到屬於自己心怡的茶底香氣。

4款夏日牧場鮮奶冰 「小牛造型伯爵拿鐵雪糕」超可愛

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盛夏來襲不可錯過的夏日牧場系列冰品！造型可愛的「小牛可可伯爵拿鐵雪糕」選用法國頂級法芙娜與荷蘭CARGILL可可粉，搭配完美比例的伯爵紅茶與綠光鮮奶，綿密而濃郁香醇。

「柳丁綠茶冰棒」嚴選台灣柳丁100%鮮榨成汁，搭配茉莉原淬綠茶，開袋立即迎來柳丁清香；「愛文芒果歐蕾冰淇淋」香甜多汁的愛文芒果，搭配芒果QQ蒟蒻及綠光鮮奶，立即感受熱帶島嶼般的香甜風味；「紅茶拿鐵冰淇淋」，選用伯爵紅茶與綠光鮮奶交融而成，散發淡淡佛手柑香氣，感受細膩茶韻交織純淨奶香！

「2024夏季菜單」微調漲 努力維持風味與品質

迷客夏「2024夏季菜單」主打3大系列共15支新品上市後，也同步公布北部、中南部與百貨門市最新菜單價格，仔細比對後，招牌「娜杯紅茶」貴了5元，大杯從35元調整成40元；同款茶底的「娜杯紅茶拿鐵」中杯55元、大杯65元，還有「冬瓜麥茶」從45元調整成50元、「冰萃檸檬」則從55元調整成60元，也都貴了5元。這是繼去年2023年初大規模43品項調漲後，少數品項再度微調漲。據業者最新回應菜單表示，「迷客夏持續致力於飲品創新和穩定價格方面作努力，為維持品質與風味，極少部分品項將因應門店營運需求作售價調整。」

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獻上「微笑夏季杯」 鼓勵綠色消費抽iPhone

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同步獻上季節限定「微笑夏季杯」，讓大家喝飲料時，也能寫上想傳遞的話語，喝一口繼續享受片刻的療癒時光。同時，為響應綠色消費，與高雄市稅捐稽徵處合作推廣雲端發票，6/15至9/30迷客夏會員至門市或迷點線上點餐，消費金額達50元並以行動支付工具結帳、載具儲存發票，就有機會抽Samsung A9 平板、Switch Lite主機及遊戲；符合上述條件的有效雲端發票，透過迷點捐贈給社福團體，可再獲得加碼抽iPhone 14、AirPods耳機的機會，且於迷點綁定手機條碼，有機會帶回THOMSON掃地機器人，活動詳情及獎項請見官網。

另外，萬波今年更化身為夏日飲冰室，希望能夠讓港式經典甜品與台灣傳統甜點完美結合，於「楊枝甘露」加入了萬波招牌的台式經典配料「小芋圓」，讓楊枝甘露口感與香氣更多層次，再加碼推出了芒果冰沙，冰量皆固定的冰沙口感，甜度有正常、半糖和微糖可以選擇。