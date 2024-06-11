不用飛韓國了！首爾漢南洞爆紅「紙巾吐司」攜「2大必吃強品」來台快閃 這日搶先預購有優惠

韓國爆紅吐司快閃台北！來自首爾漢南洞的「紙巾吐司」始祖即將登台快閃，不用花機票錢也能在台品嘗到IG爆紅的極致美味，同步帶來品牌「2大受歡迎單品」，絕對能征服每個麵包腦袋。

圖／摘自晶華酒店粉絲頁

！繼韓國最強甜甜圈「Knotted」快閃後，台北晶華酒店攜手首爾漢南洞最夯「紙巾吐司」始祖「The TRUFFLE BAKERY」來台快閃，期間限定自6/20起至7/21。經典必吃「紙巾吐司」擁有方正外型，能夠一次吃到丹麥麵包的酥脆外皮與湯種麵包的柔軟口感，有經典奶油、巧克力口味可選。

圖／摘自IG@trufflebakery.kr

不僅如此，深受韓國人推薦與喜愛的「岩鹽奶油捲」和「倫敦麵包」也將一同快閃登場，同樣在台夯過一陣的「岩鹽奶油捲」有岩鹽奶油、松露鹽味奶油等口味，吃得到質樸麥香和奶香，值得細嚼品嘗；而「倫敦麵包」是由黑醋栗和蜜餞調味的麵團捲成方形烤製而成，帶來「焦糖海鹽、開心果、提拉米蘇」等3種口味，每款入口都驚喜。

圖／摘自晶華酒店粉絲頁

想手刀嘗鮮的朋友，加入「晶華會APP」還可於6/14搶先預購，記得筆記囉。另值得一提的是，7/1起，晶華酒店二樓上庭酒廊會推出「The TRUFFLE BAKERY 紙巾吐司下午茶」，邀請大家到訪享受愜意的午後時光。

The TRUFFLE BAKERY 快閃資訊

期間限定：2024/6/20～7/21

販售地點：Regent Gift Shop 1F

會員專屬：加入「晶華會APP」6/14搶先預購享專屬優惠

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