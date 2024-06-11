小七霜淇淋買1送1！7-ELEVEN 6月新口味「水蜜桃牛奶霜淇淋」 12天限定「第2支不到25元」開吃

義美泡芙霜淇淋買一送一！連假結束不憂鬱，繼蛋捲霜淇淋優惠後，義美再度推出「草莓泡芙霜淇淋聖代」買一送一，連續3天給你雙倍的甜蜜趕跑壞心情，喜愛小泡芙的螞蟻人準備衝一波。

2024-06-10 12:59