小七霜淇淋買1送1！7-ELEVEN 6月新口味「水蜜桃牛奶霜淇淋」 12天限定「第2支不到25元」開吃
小七霜淇淋6月新口味來囉！ 7-ELEVEN持續推出限定口味，搶攻超商霜淇淋寶座，這次攜手桃園市府桃園好農合作，特別選用拉拉山水蜜桃，推出讓少女心噴發的「水蜜桃牛奶霜淇淋」粉嫩新滋味，還有限定「第二支半價」優惠，快鎖定「這幾天」！
7-ELEVEN悄悄推出迎夏最讓粉絲敲碗期待的霜淇淋「水蜜桃牛奶霜淇淋」，使用拉拉山鮮榨水蜜桃原汁製成，加入鮮奶，打造酸甜果香與奶香融合風味，微微帶一點酸的幸福滋味，部分門市已搶先更新上市，新品預定將於6/15正式開賣。
小七霜淇淋新品更推出優惠吃法，6/12起至7/9，每週五、六和日，凡使用icash2.0或icash pay支付，即可享7-11霜淇淋口味「任選第二支半價」，鎖定6/14、6/15、6/16、6/21、6/22、6/23、6/28、6/29、6/30、7/5、7/6、7/7這12天「第2支只要25元不到」。
另外，6/21至6/23再加碼夏至優惠，不限支付工具霜淇淋全品項「買一送一」。
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