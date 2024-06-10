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義美「小泡芙霜淇淋」買1送1！連續3天 現省65元「最強義美小泡芙+濃郁牛奶霜淇淋」甜點控必衝

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@52_foodie授權
圖／IG@52_foodie授權

義美泡芙霜淇淋買一送一連假結束不憂鬱，繼蛋捲霜淇淋優惠後，義美再度推出「草莓泡芙霜淇淋聖代」買一送一，連續3天給你雙倍的甜蜜趕跑壞心情，喜愛小泡芙的螞蟻人準備衝一波。

圖／IG@52_foodie授權
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霜淇淋優惠又來了！開工不優惠，義美食品再度推出「霜淇淋買一送一」，本次主打吃得到台灣之光小零食的「草莓泡芙霜淇淋聖代」，滿滿一杯牛奶霜淇淋，搭配草莓口味的義美小泡芙與草莓凍乾，酸甜滋味在口中化開，不僅消暑且滿足。6/11至6/13，一連3天買一送一，現省65元，當然要把握吃起來。

（圖中草莓粉為部落客自行灑上搭配）。圖／IG@52_foodie授權
（圖中草莓粉為部落客自行灑上搭配）。圖／IG@52_foodie授權

義美 草莓泡芙霜淇淋聖代買一送一

優惠日期：6/11～6/13

商品售價：65元/杯

備註：限現售，會員不再享95折；數量有限，售完為止

門市查詢（有霜淇淋圖案的門市適用）：https://reurl.cc/qV4d7y

圖／義美食品提供
圖／義美食品提供

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泡芙 甜點 義美食品 買一送一 連假 霜淇淋

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