髒髒版折疊霜淇淋！成真咖啡「加長型生巧克力霜淇淋」第二支10元 高顏值「法芙娜可可+加長型甜筒」手機先吃

日本百年老舖辻利茶舗與台灣潮流咖啡廳Tella Tella Cafe跨界合作，將於6月6日正式推出四款全新聯名商品。本次合作的焦點是宇治焙茶，將經典的茶文化與現代咖啡廳的創意結合，一定會帶來一場前所未有的味覺盛宴，喜歡焙茶的讀者一定要試試！

2024-06-06 10:58