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髒髒版折疊霜淇淋！成真咖啡「加長型生巧克力霜淇淋」第二支10元 高顏值「法芙娜可可+加長型甜筒」手機先吃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／成真咖啡提供
圖／成真咖啡提供

百元霜淇淋只要10元！自台中審計新村起家的知名咖啡廳「成真咖啡」是不少人跑咖約飯吃甜點的口袋名單，即日起至6/16，特別推出限店活動「法芙娜生巧克力霜淇淋」第二支10元，特殊造型與加長型甜筒顏值超高。

圖／成真咖啡IG@cometruecoffee.se
圖／成真咖啡IG@cometruecoffee.se

圖／成真咖啡提供
圖／成真咖啡提供

跑咖者都知道的名咖啡廳「成真咖啡」推出台中審計店限定「霜淇淋第二支10元」優惠，即日起至6/16，購買「法芙娜生巧克力霜淇淋」再加10元多一支，原價120元，折扣後平均一支65元。這款「法芙娜生巧克力霜淇淋」擁有高顏值，折疊式擠法特殊層層推疊，加上以法芙娜頂級可可和法國諾曼地鮮奶油製成的霜淇淋、撒上可可粉，可可味十分濃郁，令人愛不釋手。

圖／成真咖啡提供
圖／成真咖啡提供

此外，除了霜淇淋本身的苦甜滋味外，加長型甜筒也是大有來頭，成真咖啡特別與榮獲台中10大熱銷伴手禮的「巴部屋工房」合作，用加長型牛奶甜筒盛裝，不僅能凸顯生巧克力的濃郁，更為整支霜淇淋增添酥脆口感，記得把握限時優惠，銅板價就能吃到囉。

圖／成真咖啡IG@cometruecoffee.se
圖／成真咖啡IG@cometruecoffee.se

成真咖啡 台中審計店

地址：台中市西區民生路370號

營業時間：平日9:00-20:00、假日9:00-21:00

圖／成真咖啡提供
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伴手禮 咖啡廳 巧克力 法國 甜點 霜淇淋

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