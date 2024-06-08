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31冰淇淋太佛心！ 突發布「全面降價」便宜15至20元　酷聖石、哈根達斯同步優惠 冰控嗨吃一波囉

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／31冰淇淋粉絲專頁
圖／31冰淇淋粉絲專頁

真是超佛心耶！　知名品牌「31冰淇淋」昨(6/7)突然發布「全面降價公告」，即日起無條件直接降價，相關品項平均「便宜15至20元」；COLD STONE酷聖石於端午連假祭出「冰淇淋第2杯50元」優惠；Häagen-Dazs哈根達斯則於6月中後推出「馬卡龍香草藍莓聖代買一送一」，冰控們統統輪著吃一波！

圖／31冰淇淋粉絲專頁
圖／31冰淇淋粉絲專頁

創立於1945年創立的日本31冰淇淋，目前在全世界52個國家提供冰淇淋，最近發布「全面降價公告」，透過31冰淇淋日本總部跟台灣物流供應鏈不斷溝通串連合作，從2024年6月1日起實現全商品降價，要回饋熟客、新客。

即日起31冰淇淋正式調降產品售價，「標準單球」原價110元，現在只要95元，「小雙球」則從140元降至120元，等於無條件「便宜15至20元」；而且外帶冰淇淋也都降價5%～15％不等。

貼文曝光後，吸引網友們狂讚、轉發並留言直呼「居然降價了」、「太讚了！一定要去捧場」、「現在也很愛這家！竟然降價好讚」、「大家都漲價，就你們降價！這麼佛心，一定要用錢錢來支持一下」、「第一次看到品牌降價還有公告，還不吃爆嗎」。

冰控們也會愛的COLD STONE酷聖石，自即日起至6/10，於全門市祭出「冰淇淋第2杯50元」優惠，期間只要購買中杯以上冰淇淋，即可享同尺寸第2杯50元 ，且開放口味任選，但不含脆餅、桶裝，並以價低者為加購品項。

圖／COLD STONE提供
圖／COLD STONE提供

而Häagen-Dazs哈根達斯則再度聯名馬卡龍大師Pierre Hermé，推出新品「香草藍莓馬卡龍冰淇淋」，還有「香草藍莓馬卡龍脆皮雪糕、草莓覆盆子馬卡龍脆皮雪糕」，歡慶上市將於6/15至7/5於全台門市，點餐時喊出「Oh-là-là」，可享「馬卡龍香草藍莓聖代買一送一」。提醒大家，新光三越信義A8/新光三越南西/台中遠百/台中新光三越/台南新天地則不參與。

圖／Häagen-Dazs提供
圖／Häagen-Dazs提供

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31冰淇淋 哈根達斯

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