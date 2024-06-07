端午節手搖喝爆！ 大苑子7元芒果冰沙、TEA TOP19元紅茶、CoCo午時茶、康青龍推買一送一

端午節手搖優惠必喝！手搖控們一定要知道下列優惠，大苑子年年緬懷屈原推出「7元愛文芒果冰沙」、TEA TOP第一味驚喜祭出「19元紅茶」，CoCo、康青龍限時推出外送買一送一，手作功夫茶也有指定飲品「現折5元」優惠，把握機會統統輪流喝一波！

大苑子

圖／大苑子提供

大苑子年年緬懷屈原，端午節限定門市推出「愛文芒果冰沙 一杯7元」，嚴選自屏東枋山枋寮的愛文芒果，新鮮現切製作成清涼綿密的冰沙，每一口都充滿了香甜濃郁的愛文芒果風味。

6/10當日11:30開始發放號碼牌，中午12:00開始，限量50杯「愛文芒果冰沙(中杯)」搶購，每人限購1杯，詳細供應門市請參考大苑子官網，想喝手刀要快！

TEA TOP第一味

圖／TEA TOP第一味提供

TEA TOP即日起至6/25於全門市祭出「大杯日月潭紅茶19元喝」優惠，日月潭紅茶是選用台茶十八號，茶湯鮮紅甘潤，還帶有獨特薄荷肉桂香、焦糖風味。每人限購2杯，西門町店則加碼每人可買6杯，超清爽又好喝。

康青龍

圖／康青龍提供

康青龍與外送平台Uber Eats合作，祭出「端午Ｕ好康」優惠，自6/5至6/18，於Uber Eats訂購康青龍，限定3款指定飲品「紫果橙凍」、「貴妃茶王」、「金蘋百香」，連續爽喝買一送一，Uber One會員消費滿額再享85折！

CoCo都可

「CoCo」特別應景推出「午時茶」限時優惠。圖／CoCo提供

CoCo特別應景推出「午時茶」限時優惠，凡於6/8至6/10期間，每日午時（11:00～13:00）到店購買紅、綠、青、輕烏龍等純茶系列，原價35元，統一優惠價20元，直接現省15元，每單不限杯數。另，自即日起至6/18也祭出2款人氣飲品「奶茶三兄弟」、「四季春青茶」，只要透過Uber Eats訂購，即享限時「大杯同品項買1送1」優惠。

手作功夫茶

圖／手作功夫茶提供

手作功夫茶自即日起至6/30，針對桃香與茶香完美並存的單品紅茶「蜜桃胭脂紅茶」推出現折5元優惠。須注意的是，以上優惠限來店、外送，不可合併使用，林口長庚、台中美村店無配合本次活動。

發發

發發新推出「青蘋凍凍奇異果優格」、「青蘋凍凍奇異果茶」。圖／發發提供

療癒系優格飲「發發」，今夏以奇異果做為主元素，搭配上全新的「青蘋凍凍」，推出兩款全新飲品，慶祝上市自6/8至6/11，購買2杯「青蘋凍凍奇異果優格」或「青蘋凍凍奇異果茶」享88折優惠。