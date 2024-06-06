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吃了四代的回憶！永吉路「傳統麵包老店」月中熄燈 網傳6位數店租吃不消
好店家又少一間！在台北信義區開業數年的在地傳統麵包店「佳利屋」驚傳將於6/15熄燈，歇業原因隨之曝光，當地人得知消息後都嘆「天啊！傳統麵包店又要消失一間了」、「從小到大的回憶 哭哭」、「吃了四代的回憶」。
老麵包店生存不易！位在信義區永吉路上的傳統麵包店「佳利屋」在地深耕多年，是許多人從小吃到大的好味道。有網友在「信義區三兩事」臉書社團分享新訊，輾轉得知「佳利屋」即將歇業，引發當地網友熱議。經查詢，「佳利屋」門口貼出結束營業告示，將於6/15正式熄燈，並感謝顧客多年的支持。
傳統麵包店「佳利屋」僅有永吉一家店面，鄰居分享已開業30餘年，麵包、蛋糕料好實在都好吃，不僅是在地人選購早餐的好去處，更是老主顧們過節慶生的蛋糕首選。另據在地人透露，店家歇業原因來自租金壓力，吸引網友留言討論「聽說漲到10幾萬租金」、「我一直以為店是他們自己的」，但也有人聽到消息是換個地方而已，讓大家不要太難過。
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