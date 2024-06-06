吃了四代的回憶！永吉路「傳統麵包老店」月中熄燈 網傳6位數店租吃不消

好店家又少一間！在台北信義區開業數年的在地傳統麵包店「佳利屋」驚傳將於6/15熄燈，歇業原因隨之曝光，當地人得知消息後都嘆「天啊！傳統麵包店又要消失一間了」、「從小到大的回憶 哭哭」。

2024-06-06 11:31