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「辻利茶舗 x Tella Tella Cafe」聯名4款必吃焙茶甜點！首推隱藏版昭和布丁

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自辻利茶舗臉書粉專
圖／取自辻利茶舗臉書粉專

日本百年老舖辻利茶舗與台灣潮流咖啡廳Tella Tella Cafe跨界合作，將於6月6日正式推出四款全新聯名商品。本次合作的焦點是宇治焙茶，將經典的茶文化與現代咖啡廳的創意結合，一定會帶來一場前所未有的味覺盛宴，喜歡焙茶的讀者一定要試試！

圖／取自辻利茶舗臉書粉專
圖／取自辻利茶舗臉書粉專

四款宇治焙茶新品，滿足不同喜好

第一款「辻利宇治焙茶黑糖冰沙」將上等宇治焙茶、自製黑糖及香草冰淇淋巧妙結合，煎焙香氣濃郁，風味醇厚。適合夏日消暑，帶來阿嬤家午後的悠閒時光；再來是「辻利宇治焙茶歐蕾」，每杯現刷的宇治焙茶搭配高品質鮮乳坊鮮乳，茶香與乳香完美融合，口感絲滑細膩，是焙茶愛好者的最愛。

圖／取自辻利茶舗臉書粉專
圖／取自辻利茶舗臉書粉專

另外女性一定要吃的就是「辻利宇治焙茶提拉米蘇」，義大利經典甜點提拉米蘇與辻利茶的完美融合，馬茲卡朋與宇治焙茶混拌，蛋糕體濕潤綿密，再灑上焙茶粉，獨特烘焙香氣令人難以抗拒。

圖／取自辻利茶舗臉書粉專
圖／取自辻利茶舗臉書粉專

最後必推也是號稱隱藏版的「辻利宇治焙茶昭和布丁」，把焙茶氣息與微苦焦糖風味融合，口感綿密滑順，一吃絕對是驚艷加一，讓人無法抗拒的美味。

這次的聯名活動不僅為焙茶控帶來驚喜，更讓人能夠品味到辻利茶舖的傳承與Tella Tella Cafe的新潮流創意。商品依現場供應為主，數量有限，售完為止。快來Tella Tella Cafe，品味這場宇治焙茶的盛宴，享受美味與創意的完美結合吧！

圖／取自辻利茶舗臉書粉專
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