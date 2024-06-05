蛋捲霜淇淋買1送1！青鳥旅行期間限定「阿里山烏龍霜淇淋」 端午連假加碼「連4天買1送1」

「蛋捲霜淇淋」買一送一！以灌餡蛋捲聞名的伴手禮名店「青鳥旅行」除了各式創意口味蛋捲深受消費者喜愛外，主打手工製甜筒的「蛋捲霜淇淋」更是倍受甜點控愛戴，新口味「阿里山烏龍蛋捲霜淇淋」推出限時4天買一送一，還有消費贈「第二支半價優惠券」活動，期間限定呷冰去。

圖／青鳥旅行提供

超人氣灌餡蛋捲品牌「青鳥旅行」不時推出新口味，鹹口酥香原味肉鬆、香氣撲鼻花生粒粒、爆餡珍珠奶茶等口味都是熱銷推薦，當作伴手禮十分體面且實在。除了蛋捲外，以其為延伸製作的手工蛋捲甜筒搭配香濃霜淇淋，組合而成的貨真價實「蛋捲霜淇淋」也是招牌之一，最新口味「阿里山烏龍蛋捲霜淇淋」還能嘗到茶香與果香，期間限定僅販售到6/10。

圖／青鳥旅行提供

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6/10前，凡於指定門市消費蛋捲/蝴蝶酥禮盒（不限金額）就送「阿里山烏龍霜淇淋 第二支半價優惠券」，此外更加碼端午連假限定，6/7至6/10連續4天，加入青鳥旅行LINE好友即可獲得「蛋捲霜淇淋買一送一優惠券」，可於台中國美概念店一樓兌換使用。

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此外，非烏龍茶霜淇淋販售日則有經典口味「北海道生乳」和「黑絲絨生巧」，霜淇淋同樣絲滑順口，靠近就能聞到蛋捲甜筒散發的迷人蛋奶香氣，高顏值一定要先拍再開動。

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青鳥旅行 台中國美概念店

地址：台中市西區五權西路一段77號（美術館對面）

營業時間：11:00-20:00（蛋捲霜淇淋供應至19:00）

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阿里山烏龍蛋捲霜淇淋 買一送一

販售/優惠期間：6/7～6/10

售價：110元/支

活動內容：加入青鳥旅行LINE好友即可獲得「蛋捲霜淇淋買一送一優惠券」

注意事項：使用期限2024/6/7-6/10；限於台中國美概念店1F購買蛋捲霜淇淋兌換使用；買一送一口味限兌換阿里山烏龍系列霜淇淋，口味/價格需相同