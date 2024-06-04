鹿港人公認「最強蛋黃酥」來了！「蛋黃酥攤車」開進中山 內行必買「隱藏版古早味」 再抽「超巨蛋黃酥抱枕」搶當顯眼包

鹿港人口袋名單蛋黃酥！彰化蛋黃酥名店「新口味食品行」北上快閃新光三越南西店，為期15天帶來中部人最愛的「新口味蛋黃酥」，加碼人氣好兄弟「古早味綠豆椪」，現場還有超巨型「蛋黃酥造型抱枕」可以打卡。端午過節，買蛋黃酥送禮自用兩相宜。

圖／新口味食品行提供

圖／新口味食品行提供

蛋黃酥攤車來了！彰化名店「新口味食品行」帶著2大超夯商品再度登陸台北，即日起至6/15快閃新光三越南西店，除了內行人激推的口袋名單「新口味蛋黃酥」外，還有同樣受歡迎的「古早味綠豆椪」。新口味「蛋黃酥」外皮薄脆如酥皮，底部酥脆搭配甜卻不膩的紅豆內餡與鹹香濕潤的蛋黃，吃完留香不乾，名列不少人的心目中第一名，一吃成主顧是真的！

圖／新口味食品行提供

而「古早味綠豆椪」可說是隱藏版，雖然名聲沒有蛋黃酥響亮，但仍是老主顧必搶的神級糕點，餅皮包裹綿密綠豆沙和鹹香滷肉餡，重現最經典的懷舊古早味。值得注意的是，快閃現場「蛋黃酥」每人限購10盒，並可以150元加購「綠豆椪」一盒（2入），每日限量30份，每人限購2盒。

圖／新口味食品行提供

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新光三越快閃期間，只要購買新口味蛋黃酥（6入）一盒消費，即贈抽獎券乙張，有機會抱走顯眼包「巨無霸蛋黃酥造型抱枕」。此外，加碼消費滿額抽獎活動，現場單筆消費滿1,200元即可抽獎一次，回饋禮有盒裝/單入蛋黃酥、新口味杯墊、新口味扇子等周邊商品，贈完為止。

圖／新口味食品行提供

不僅如此，新口味食品行還攜手西門町老字號「雪王冰淇淋」，跨界推出全台第一球「新口味蛋黃酥冰淇淋」，口味還原度高達9成，並於「新口味鹿港店」和「雪王冰淇淋」同步開賣，台北人衝西門雪王冰淇淋就吃得到啦！

圖／新口味食品行提供

西門雪王冰淇淋。圖／摘自Google地圖 網友Jessie Lai

新光三越南西店 x 新口味蛋黃酥

快閃日期：即日起～6/15

時間：11:00～售完為止

地點：新光三越台北南西店一館B2鼎泰豐前（台北市中山區南京西路12號）

新口味蛋黃酥快閃好禮二重送

【消費抽巨無霸蛋黃酥造型抱枕】

活動期內，凡於現場購買新口味蛋黃酥（6入）1盒，即可得到抽獎券1張，購買2盒可得到2張抽獎券，以此類推

注意事項：參加者需填寫正確資料，投入現場抽獎箱，即可參加抽獎；得獎名單將於2024/6/17在新口味食品行粉絲頁公布

【加碼現場滿額抽回饋禮】

活動期內，凡於現場單筆消費滿1,200元，即可抽獎1次，滿2,400元抽獎2次，以此類推

新口味回饋禮：新口味蛋黃酥6入1盒或單顆、新口味杯墊、新口味名信片、新口味扇子等

注意事項：部份贈品數量有限，送完為止