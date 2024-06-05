超卡哇伊！SAKImoto嵜本生吐司聯名可愛始祖「OSAMU GOODS」今夏登場

掀起台灣生吐司風潮的SAKImoto Bakery 嵜本高級生吐司，來台邁入四週年！SAKImoto攜手日本國寶級「可愛い」始祖—原田治（HARADA OSAMU），6/3推出「OSAMU GOODS」系列聯名商品，包括吐司、包裝、門市佈置都看得到可愛「OSAMU GOODS」的元素。

SAKImoto Bakery 嵜本高級生吐司專門店今夏與元祖可愛教主「OSAMU GOODS」聯名，同樣身為日本品牌的㟢本生吐司，和OSAMU GOODS攜手打造一系列復古KAWAII的聯名商品，為這個夏天帶來特別的「大人系可愛風」，這次的合作將融合SAKImoto簡約的風格與OSAMU GOODS的經典元素，呈現出一場跨界合作的視覺與味覺盛宴。

OSAMU GOODS的作者原田治就被譽為是日本的「可愛始祖」。圖片來源｜SAKImoto Bakery

日本「可愛Kawaii」文化

元祖級插畫大師「原田治」

即使不懂日語，相信許多人對於「可愛い」（Kawaii）這個詞也非常熟悉。而OSAMU GOODS的作者原田治就被譽為是日本的「可愛始祖」。出生於1946年二戰後東京的原田治，在成長過程中深受美式文化影響，受到50～60年代美國漫畫、動漫、流行藝術等的影響，造就其鮮豔濃厚的美式復古風格，對日本後來的「可愛」文化產生了深遠的影響。他所創作的眾多角色形象正是當年日本「可愛文化」的重要奠基者之一，在1976年～1990年代的日本收穫了極高的人氣！

聯名商品不只在限定吐司上能看到可愛的烙印，包裝上也能找到「OSAMU GOODS」經典角色。圖片來源｜SAKImoto Bakery

包裝上有可愛「OSAMU GOODS」

門市也換上情境佈置

聯名商品不只在限定的蜜桃生吐司上能看到可愛的Cat、Dog的烙印，單片吐司包裝也印上經典人氣角色Jack、Jill、與Betty，吐司盒與外帶杯也能找到超多「OSAMU GOODS」經典角色。

特別推出限定的「OSAMU GOODS」聯名調酒、啤酒與氣泡酒。圖片來源｜SAKImoto ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

除此之外，還特別推出限定的「OSAMU GOODS」聯名調酒、啤酒與氣泡酒，更讓SAKImoto門市也換上「OSAMU GOODS」超可愛的情境佈置，以原田治老師筆下的經典角色貫穿SAKImoto市政府旗艦店、板橋大遠百店、忠泰大直店三家門市，帶給大家可愛又復古的夏天。

OSAMU GOODS 限定口味吐司組。圖片來源｜SAKImoto Bakery

OSAMU GOODS 限定口味吐司組 320元 單顆

將主廚特製湯種麵團，加進以法國進口蘭姆酒浸泡的水蜜桃乾，使整顆生吐司都充滿水蜜桃的香氣，有嚼勁又Ｑ彈的生吐司搭上甜蜜的水蜜桃乾，絕對是會讓人想一口接一口的夢幻滋味！

OSAMU GOODS 28mm 限定吐司。圖片來源｜SAKImoto Bakery

OSAMU GOODS 28mm 限定吐司 160元 單片

將主廚特製湯種麵團，加進以法國進口蘭姆酒浸泡的水蜜桃乾，使整顆生吐司都充滿水蜜桃的香氣，有嚼勁又Ｑ彈的生吐司搭上甜蜜的水蜜桃乾，絕對是會讓人想一口接一口的夢幻滋味！

OSAMU GOODS 28mm極生生吐司。圖片來源｜SAKImoto Bakery

OSAMU GOODS 28mm極生生吐司 95元 單片

經過18小時長時間低溫發酵，讓麵團釋放天然甘甜味，加上嚴選的奶油與蜂蜜，飽滿的香醇風味，結合師傅精湛手藝，將濃郁香氣與綿密Q彈的口感鎖進小小的MINI生吐司中，看似見單卻更能品嘗生吐司精隨。

OSAMU GOODS 28mm極美生吐司。圖片來源｜SAKImoto Bakery

OSAMU GOODS 28mm極美生吐司 85元 單片

精心挑選的北美小麥、無蛋奶的配方、加上採用保持麵包濕潤度的湯種制法，帶給您風味十足、Q彈口感。

OSAMU GOODS柯夢波丹調酒。圖片來源｜SAKImoto Bakery ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

OSAMU GOODS柯夢波丹調酒 109元

使用伏特加為基底酒，加入有著柑橘香氣的利口酒，及有著酸甜爽的萊姆汁、濃郁莓果香的蔓越莓濃縮汁，喝起來有柑橘橙香、微甜略帶酸澀，是一款富含香甜水果香氣的調酒。

OSAMU GOODS貴妃荔枝啤酒。圖片來源｜SAKImoto Bakery ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

OSAMU GOODS貴妃荔枝啤酒 109元

高比例的清爽拉格做基底酒，加入台灣水果之王荔枝原汁，再搭配荔枝酒和荔枝利口酒，入口就能感受到清爽的香氣，打造貴妃級的奢侈享受。

OSAMU GOODS莓果蜂蜜氣泡酒。圖片來源｜SAKImoto Bakery ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

OSAMU GOODS莓果蜂蜜氣泡酒 580元

夢幻可愛的莓果蜂蜜氣泡酒使用台灣特選的荔枝蜜搭配龍眼蜜釀造，熟成期加入綜合莓果濃縮汁，使酒體有著淡淡粉色，氣泡感細緻，尾韻帶有莓果香、風味純淨，莓果香與荔枝蜜香氣結合，口感輕快活潑、尾韻圓潤、飽滿順口。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

SAKImoto X OSAMU GOODS 限定聯名明星商品

【2024年06月 限定聯名商品】

SAKImoto X OSAMU GOODS 限定口味吐司組（蜜桃生吐司）

SAKImoto X OSAMU GOODS 限定包裝

除了推出限定聯名吐司之外，SAKImoto也將咖啡紙杯、吐司袋、提袋都換上了可愛的新衣，讓你隨處都可感受到OSAMU GOODS角色的魅力，陪伴你度過最KAWAII的夏天。

SAKImoto X OSAMU GOODS 柯夢波丹調酒

SAKImoto X OSAMU GOODS 貴妃荔枝啤酒

SAKImoto X OSAMU GOODS 莓果蜂蜜氣泡酒

※SAKImoto X OSAMU GOODS 柯夢波丹調酒、貴妃荔枝啤酒、莓果蜂蜜氣泡酒，只有在嵜本門市跟全家便利商店買得到喔！

SAKImoto Bakery 嵜本高級生吐司專門店官網：https://www.sakimotobakery.com.tw/

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/301381