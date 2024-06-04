CoCo都可 X UberEats端午優惠！ 「檸檬奇遇桔第二杯10元」這天開搶 還有「HPP鮮鳳梨可樂達」新上市

人氣手搖飲品牌「CoCo」周三限定好友日，接連著端午優惠驚喜登場囉！這次帶來「檸檬奇遇桔第2杯10元」的限時優惠，該優惠僅限6月5日一天；接著端午優惠聯手UberEats出擊，除了「百香雙響炮、奶茶三兄弟、四季春青茶」皆祭出買一送一、手搖控們趕快喝起來了！

檸檬奇遇桔：夏日酸甜飲品，滿足你的味蕾

檸檬奇遇桔是CoCo今夏主打的酸甜飲品，以新鮮檸檬、奇亞籽、蜜香凍，配上金桔與話梅調製而成，帶來清爽的口感，特別適合炎熱的夏季。好友日需透過官方LINE帳號領取電子優惠券，並在線上點單使用。每人最多可領2張優惠券，數量有限，送完為止。

圖／CoCo都可提供

6/6 獨家「百香雙響炮」買一送一

CoCo明星商品「百香雙響炮」，代表性滋味就是透過百香的酸甜加入Q彈的珍珠以及椰果，暢快體驗讓人將酷暑煩惱拋開，獨家優惠6月6日於UberEats訂購CoCo「百香雙響炮」(大)即可享有同品項買一送一優惠 (數量有限，售完為止，同品項商品客制化選項皆相同，恕無法另行調整)。

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6/5-6/18人氣品項「奶茶三兄弟、四季春青茶」買一送一

6/5至6/18，於UberEats APP上訂CoCo經典人氣飲品CoCo「奶茶三兄弟」(大)、「四季春青茶」(大)即立馬享有買一送一優惠 (數量有限，售完為止，同品項商品客制化選項皆相同，恕無法另行調整，並無開放加料)。

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新品上市：HPP鮮鳳梨可樂達，健康美味新選擇

CoCo另有新品「HPP鮮鳳梨可樂達」於6月4日熱情上市，選用南台灣陽光下生長的台農17號金鑽鳳梨，經HPP冷高壓滅菌技術處理，保留鳳梨的原汁原味與營養成分，喝起來酸甜有韻、香氣十足。這款飲品不僅口感豐富，更讓消費者每一口都喝得安心、開心，是健康美味的新選擇，買起來囉！