變成回憶了！萬華人吃到大的「私藏麵包店」熄燈 背後原因太無奈
萬華人私藏麵包店熄燈！在地人口耳相傳的隱藏版麵包店「菲之軒時尚烘焙館」無預警歇業，引發網友熱議。不少網友得知後都表示可惜，從小吃到大的好味道暫時吃不到了。
落腳台北市萬華區的「菲之軒時尚烘焙館」在當地擁有許多忠實顧客，吃過的網友分享「麵包口感還不賴，這家也開很多年了」、「真材實料」，即便價格調漲也仍受老客人支持與捧場。然而，「菲之軒時尚烘焙館」竟無預警熄燈，在Google上顯示「永久停業」。
據知情人士透露，歇業原因與店面租金相關，一口氣被漲租2萬元令店家吃不消，無奈只好另尋店面，後續應會轉為工作坊性質。
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