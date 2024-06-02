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贏過超商霜淇淋！33元吃聖代 義美「蛋捲霜淇淋」買1送1、31冰淇淋「單球降價」要吃爆

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@yummyeatfun授權
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6月首波買一送一義美蛋捲霜淇淋」再推買一送一，濃郁奶香霜淇淋與蛋捲脆片的絕美組合，還沒吃過的人一定要衝！不少人看到好康都直呼「要吃爆」、「我要一人吃2杯」。

圖／IG@yummyeatfun授權
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人氣不輸全家！義美霜淇淋以十足份量與濃郁奶香吸引消費者購買，更有不少人認為CP值高過全家，時常推出買一送一優惠。6月才剛開始，義美就祭出「蛋捲霜淇淋聖代買一送一」，優惠到6/3，兩杯只要65元，就能吃到經典牛奶霜淇淋和義美芝麻蛋捲脆片、原味小蛋捲的上癮搭配。

圖／義美食品粉絲頁
圖／義美食品粉絲頁

此外，美國冰淇淋專賣「31冰淇淋」也自即日起推出回饋活動「單球降價」，單球冰淇淋感恩價95元（原價110元），且幾乎全品項都適用回饋價，炎炎夏日吃冰不怕傷荷包。

圖／31冰淇淋粉絲頁
圖／31冰淇淋粉絲頁

義美 蛋捲霜淇淋聖代買一送一

活動期間：即日起～6/3

商品售價：65元/杯

備註：限現售，會員不再享95折；以有霜淇淋機的門市參與活動

門市查詢（有霜淇淋圖案的門市適用）：https://reurl.cc/NQOKQn

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31冰淇淋 義美 蛋捲 買一送一 霜淇淋

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