50嵐南區今起上漲5元！ 全新菜單價格曝光 「這品項」不漲、與北區只差5元
人氣手搖飲品牌「50嵐」日前傳出調漲消息，經業者證實為「50嵐(南區)」的4個縣市門市，將於6/1起調漲部分價格，有網友張貼出全新菜單價格曝光，除了「純茶」這品項價格不變，其餘的飲品皆「調漲5元」。
有網友在臉書社團「爆廢1公社」貼出50嵐的公告，除了紅茶、綠茶、青茶、烏龍茶，其餘飲品自6月1日起正式調漲5元，接著也PO出漲價後的新價格，從新菜單可見除了純茶類外，大部分品項的大杯價格，與北區只差了5元。
50嵐南區門市包括高雄、屏東、台南、台東，等門市，各門市也陸續於臉書粉專貼出漲價公告，「因應經營成本上漲，將於113年6月1日起調整商品價格，純茶不調漲，其餘品項調漲5元，敬請見諒。」
針對50嵐南區調漲，網友也紛紛回應「還好啦，合理的漲價可以接受」、「北部的紅茶拿鐵已經漲到一杯75塊了」、「中部早就65了」、「這是南部的價格，嘉義以北基本都35起跳」、「台中早就已經是漲價後的賣價了啊，奶茶早就已經是一杯55了」、「以前的高價品牌，現在漲價之後都覺得還好」。
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