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手搖優惠開喝！ 「TEA TOP」插旗西門町連6日買1送1 「CoCo」鳳梨特調新品 加碼珍奶第2杯10元

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／TEA TOP第一味、CoCo都可提供
圖／TEA TOP第一味、CoCo都可提供

手搖優惠今日開喝！ 台中發跡的「TEA TOP第一味」正式入駐西門商圈，歡慶新店開張，即日起也祭出限時6天「指定飲品買1送1」優惠，加碼再送飲料買1送1券；CoCo都可迎接6月畢業季，為新鮮人特調2款金鑽鳳梨全新新品，充滿大人味的無酒精調酒系飲品，加碼珍奶優惠推薦必嚐！

TEA TOP第一味將於西門町商圈開設全新概念店。圖／TEA TOP第一味提供
TEA TOP第一味將於西門町商圈開設全新概念店。圖／TEA TOP第一味提供

自台中起家的連鎖手搖飲「TEA TOP第一味」插旗西門商圈，慶祝新店開幕連續6天推出「指定飲品買1送1」、再贈送「青茶3Q」或「靓奶茶」買1送1券，每人限購2組。6/1至6/2優惠品項為「招牌高山青」及「當代雙Q」；6/3至6/5推出「日月潭紅茶」及「冬梅粉粿」優惠；6/6優惠品項則為「甘蔗青」及「桂花凍108」。

此外，6/7至6/25，全台門市將推出19周年慶，「日月潭紅茶」大杯原價35元，慶祝優惠19元，限店內購買，每人限購2杯。

圖／TEA TOP第一味提供
圖／TEA TOP第一味提供

CoCo都可為初出社會的學生們打造放飛新品，全新新品以金鑽鳳梨為主題完全融合椰奶香氣，調配出學生/新鮮人都想喝的大人味無酒精調酒的「HPP 鮮鳳梨可樂達」採用HPP冷高壓滅菌技術，完整保留鳳梨最新鮮的營養，加入特調濃郁椰奶冰沙，再添加爽脆椰果，一入口就彷彿感受濃厚的南洋香甜滋味。

另一款清甜爽口的「Hpp鮮鳳梨綠茶」，以金鑽鳳梨與清香茉莉綠茶組合，爽品不甜膩再加上爽脆椰果增加咀嚼口感，喝得到滿滿的金黃果肉與茶香融合的美好！

圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

另，CoCo都可至6/20日前還有經典人氣飲品「大杯珍珠奶茶第2杯10元喝」限定優惠，只要使用外送平台foodpanda下單，就可直接爽喝10元珍奶，優惠數量有限、售完為止。

圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

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CoCo TEA TOP 西門町

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