一日限定！7-ELEVEN咖啡買7送7、先喝道手搖買1送1 週末小確幸快追

咖啡手搖控快看！ 迎接週末小確幸，咖啡優惠，7-ELEVEN精品美式、拿鐵咖啡買7送7，手搖飲品牌「先喝道」推出全新「硬頸乳茶系列」飲品買1送1，皆是一日限定優惠，把握機會喝起來！

7-ELEVEN自即日起到6/2可享厚乳拿鐵、大杯熱卡布奇諾第2杯10元，更推出6/1的一日限定APP行動隨時取優惠活動「精品美式、拿鐵買7送7」，凌晨0點開搶，1人限購4組，可兌換至8/31。數量有限快把握，大杯精品美式限量4萬組；大杯精品拿鐵限量1萬組；中杯精品美式限量4萬組；中杯精品拿鐵限量1萬組。

圖／7-ELEVEN提供

先喝道推出全新「硬頸乳茶系列」，選用全新客家乳茶作為基底，搭配鮮奶的「硬頸乳茶」及加奶粉的「硬頸奶茶」共2款飲品選擇，且通通吸得到獨創配料「麻粿」，口感軟嫩Q彈又帶有嚼勁，口感十足，即日起於全門市開賣。同步歡慶新品上市，全門市於今（5/31）日也祭出限時1天「硬頸乳茶系列買1送1」優惠活動，限同品項，每人限買2組共4杯，快嚐鮮搶喝一波。