快訊

直接切入重點！輝達前員工透露黃仁勳「e-mail溝通風格」：不超過六行

宥勝強制猥褻遭重判！判決曝他想邀女助理串證 用LINE傳「這些話」種下惡果

外資大賣台股創今年第4大紀錄 賣超最多竟是這檔航空股

螞蟻人暴走了！邪惡系甜甜圈「Krispy Kreme x Biscoff」聯名「蓮花焦糖系列」 這兩日「買1送1、6入甜甜圈27元」要筆記

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／Krispy Kreme Taiwan粉絲頁
圖／Krispy Kreme Taiwan粉絲頁

螞蟻人暴動！美國超人氣甜甜圈Krispy Kreme」2024全球聯名請到經典長紅的「蓮花脆餅」合作推出3款罪惡新品，更於國際甜甜圈日、世界巧克力日祭出限定優惠買一送一、一盒甜甜圈只要27元的福利，甜點控小本本拿出來抄重點囉。

圖為2023年聯名甜甜圈。圖／Krispy Kreme Taiwan粉絲頁
圖為2023年聯名甜甜圈。圖／Krispy Kreme Taiwan粉絲頁

「Krispy Kreme」最新聯名來了！本次強強聯手，與熱銷全球的比利時蓮花脆餅「Lotus Biscoff」聯名推出「蓮花焦糖甜甜圈」、「蓮花焦糖奶油起司甜甜圈」和「蓮花焦糖餅乾夾心貝」等3款搶手新品，吃得到美式經典甜甜圈與酥脆焦糖餅乾、肉桂香、柔滑抹醬的絕妙搭配，期間限定販售到7/14，在期間內購買「任一聯名甜甜圈＋任1大杯飲品」即享現折15元。

2024「Krispy Kreme x Biscoff」聯名甜甜圈販售至7/14。圖／Krispy Kreme Taiwan粉絲頁
2024「Krispy Kreme x Biscoff」聯名甜甜圈販售至7/14。圖／Krispy Kreme Taiwan粉絲頁

此外，除了每每推出新品都有的禮盒優惠外，6/7「國際甜甜圈日」當天購買6入/12入禮盒，即贈「一盒原味糖霜甜甜圈6入/12入」；而7/7「世界巧克力日」則是購買6入/12入盒販（含任一巧克力甜甜圈），即可以「27元加購一盒原味糖霜甜甜圈6入」。

圖／Krispy Kreme Taiwan粉絲頁
圖／Krispy Kreme Taiwan粉絲頁

圖／Krispy Kreme Taiwan粉絲頁
圖／Krispy Kreme Taiwan粉絲頁

而6/11至7/10的每週一至三，購買6入/12入盒販（含Biscoff聯名甜甜圈）就送蓮花焦糖餅乾單片包2包，提升平日午茶小確幸。

圖／Krispy Kreme Taiwan粉絲頁
圖／Krispy Kreme Taiwan粉絲頁

Krispy Kreme x Biscoff 聯名套餐

活動日期：即日起～2024/7/14

活動方式：購買任一Biscoff聯名甜甜圈，加購任1大杯飲品，享套餐優惠折價15元

國際甜甜圈日 買一送一

活動日期：2024/6/7

活動方式：當日購買任6入/12入禮盒，即贈一盒原味糖霜甜甜圈6入/12入

世界巧克力日 27元加價糖霜甜甜圈一盒

活動日期：2024/7/7

活動方式：當日購買6入/12入盒販（含任一巧克力甜甜圈），即可以27元加購一盒原味糖霜甜甜圈6入

甜蜜的 Me Time

活動日期：2024/6/11～7/10，每週一至三（共計14天）

活動方式：活動期間購買6入/12入盒販（含Biscoff聯名甜甜圈），即贈Biscoff蓮花焦糖餅乾單片包2包

* 以上活動詳情以Krispy Kreme公告為準

編輯推薦

Krispy Kreme 巧克力 甜甜圈 禮盒 餅乾

相關新聞

螞蟻人暴走了！邪惡系甜甜圈「Krispy Kreme x Biscoff」聯名「蓮花焦糖系列」 這兩日「買1送1、6入甜甜圈27元」要筆記

螞蟻人暴動！美國超人氣甜甜圈「Krispy Kreme」2024全球聯名請到經典長紅的「蓮花脆餅」合作推出3款罪惡新品，更於國際甜甜圈日、世界巧克力日祭出限定優惠買一送一、...

藥局也能吃冰淇淋！全台最美「分子藥局」插旗信義商圈

位於台中的「分子藥局」，因浮誇的建築與裝潢美學，被網友譽為「全台最美藥局」，也成為許多民眾前往台中的打卡景點。分子藥局自...

香芋控愛慘了！七盞茶「3款手搖新品」6月開賣 主打「芋籤粿奶茶」直逼芋頭系手搖天花板

芋籤粿加入手搖飲了！人氣連鎖手搖品牌「七盞茶」於6月推出「3款消暑新品」，更將復古台味「芋籤粿」與奶茶結合，挑戰芋頭控的手搖新頭好，還有清香純茶、草莓冰淇淋新...

咖啡控超嗨！日本超人氣咖啡「% Arabica」台灣二號店來了 新店址選在「這一區」？

台灣二號店要來了！來自日本京都的「% Arabica Coffee」全台首店落腳台北象山，是不少人登山後小憩拍美照的首選。日前官方發文透露，第二間店鋪正在努力籌備中，引發網友熱議與敲碗進駐外縣市。

甜點控的神級新寵！進擊的甜點「達克瓦茲進化版」新登場 變身雪糕「超厚起司雪糕條+酥香餅皮」一次囤3盒

達克瓦茲變雪糕！爆紅系甜點「達克瓦茲」擁有鬆軟外層與濃郁內餡，深受甜點控青睞。起司蛋糕專門「No.5 CheeseCake」突發奇想，推出「進化版達克瓦茲」...

限時5天！7-ELEVEN、全家同步推哈根達斯買3送3優惠

哈根達斯粉絲準備補貨囉！迎接又濕又悶的初夏季節，兩大超商除了推出冰品節，更預告將於6月12日至6月16日限時5天推出哈根...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。