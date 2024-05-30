螞蟻人暴走了！邪惡系甜甜圈「Krispy Kreme x Biscoff」聯名「蓮花焦糖系列」 這兩日「買1送1、6入甜甜圈27元」要筆記

螞蟻人暴動！美國超人氣甜甜圈「Krispy Kreme」2024全球聯名請到經典長紅的「蓮花脆餅」合作推出3款罪惡新品，更於國際甜甜圈日、世界巧克力日祭出限定優惠買一送一、一盒甜甜圈只要27元的福利，甜點控小本本拿出來抄重點囉。

圖為2023年聯名甜甜圈。圖／Krispy Kreme Taiwan粉絲頁

「Krispy Kreme」最新聯名來了！本次強強聯手，與熱銷全球的比利時蓮花脆餅「Lotus Biscoff」聯名推出「蓮花焦糖甜甜圈」、「蓮花焦糖奶油起司甜甜圈」和「蓮花焦糖餅乾夾心貝」等3款搶手新品，吃得到美式經典甜甜圈與酥脆焦糖餅乾、肉桂香、柔滑抹醬的絕妙搭配，期間限定販售到7/14，在期間內購買「任一聯名甜甜圈＋任1大杯飲品」即享現折15元。

2024「Krispy Kreme x Biscoff」聯名甜甜圈販售至7/14。圖／Krispy Kreme Taiwan粉絲頁

此外，除了每每推出新品都有的禮盒優惠外，6/7「國際甜甜圈日」當天購買6入/12入禮盒，即贈「一盒原味糖霜甜甜圈6入/12入」；而7/7「世界巧克力日」則是購買6入/12入盒販（含任一巧克力甜甜圈），即可以「27元加購一盒原味糖霜甜甜圈6入」。

圖／Krispy Kreme Taiwan粉絲頁

圖／Krispy Kreme Taiwan粉絲頁

而6/11至7/10的每週一至三，購買6入/12入盒販（含Biscoff聯名甜甜圈）就送蓮花焦糖餅乾單片包2包，提升平日午茶小確幸。

圖／Krispy Kreme Taiwan粉絲頁

Krispy Kreme x Biscoff 聯名套餐

活動日期：即日起～2024/7/14

活動方式：購買任一Biscoff聯名甜甜圈，加購任1大杯飲品，享套餐優惠折價15元

國際甜甜圈日 買一送一

活動日期：2024/6/7

活動方式：當日購買任6入/12入禮盒，即贈一盒原味糖霜甜甜圈6入/12入

世界巧克力日 27元加價糖霜甜甜圈一盒

活動日期：2024/7/7

活動方式：當日購買6入/12入盒販（含任一巧克力甜甜圈），即可以27元加購一盒原味糖霜甜甜圈6入

甜蜜的 Me Time

活動日期：2024/6/11～7/10，每週一至三（共計14天）

活動方式：活動期間購買6入/12入盒販（含Biscoff聯名甜甜圈），即贈Biscoff蓮花焦糖餅乾單片包2包

* 以上活動詳情以Krispy Kreme公告為準