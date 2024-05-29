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香芋控愛慘了！七盞茶「3款手搖新品」6月開賣 主打「芋籤粿奶茶」直逼芋頭系手搖天花板
芋籤粿加入手搖飲了！人氣連鎖手搖品牌「七盞茶」於6月推出「3款消暑新品」，更將復古台味「芋籤粿」與奶茶結合，挑戰芋頭控的手搖新頭好，還有清香純茶、草莓冰淇淋新飲品等。這個夏天，不論是不是手搖控都要人手一杯涼一夏。
為迎接夏日，連鎖手搖飲「七盞茶」一口氣推出「3款必喝新品」並於6/3起在全台門市販售，有復古新風味「芋籤粿奶茶」、茶控嘗鮮「大麥萃茶」和愛呷冰者必點「草莓冰淇淋紅萃」。當香醇的日夏奶茶遇見擁有獨特香氣的芋籤粿，變身懷舊新滋味「芋籤粿奶茶」，嚼得到芋頭的綿密軟Q，口感類似芋頭味的粉條，挑戰芋頭系手搖天花板。
喜歡純茶類則有「大麥萃茶」解膩解渴，把大麥與決明子焙煎熬煮，麥香清爽且不含咖啡因，大人小孩都能喝；而「草莓冰淇淋紅萃」選用酸甜的杜老爺草莓冰淇淋，搭配超人氣的七盞紅萃，甜度適中加上冰淇淋融化後類似奶昔的口感超絲滑，喜愛冰淇淋紅茶的朋友一定要嘗鮮點評一波。
七盞茶 6月新品資訊
開賣日：2024/6/3起 七盞茶全台門市
新品品項：芋籤粿奶茶、大麥萃茶、草莓冰淇淋紅萃
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