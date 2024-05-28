快訊

國會改革法案三讀通過！民進黨團朝主席台丟垃圾袋 韓國瑜大喊「請大家安靜」

韓國瑜敲槌了！藍白國會改革法案三讀通過

志工上廁所要報備…善陽協會勾結幫派斂財 理事長私吞430萬善款

聽新聞
test
0:00 / 0:00

咖啡控超嗨！日本超人氣咖啡「% Arabica」台灣二號店來了 新店址選在「這一區」？

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／Arabica Taiwan粉絲頁
圖／Arabica Taiwan粉絲頁

台灣二號店要來了！來自日本京都的「% Arabica Coffee」全台首店落腳台北象山，是不少人登山後小憩拍美照的首選。日前官方發文透露，第二間店鋪正在努力籌備中，引發網友熱議與敲碗進駐外縣市。

圖／Arabica Taiwan粉絲頁
圖／Arabica Taiwan粉絲頁

千呼萬喚！來自日本的質感人氣咖啡「% Arabica Coffee」台北象山店為全台首家門市，鄰近象山靈雲宮登山口，不論是外帶咖啡一同爬山拍同框，還是下山後來休息打卡都十分合適。這個月，「% Arabica Coffee」於粉絲專頁發布新訊，第二間店鋪正在努力籌備中，準確店址尚未公布，但根據徵才網站的首席咖啡師徵才內容，下一間門店可能也選在信義區。

而說到「% Arabica Coffee」象山店，不得不提到整體純白色調的主視覺，座落在十分清靜的巷弄間，相較於剛開幕時的爆滿人潮，現在探店人數較少，更適合細品咖啡香度過愜意時光。

圖／Arabica Taiwan粉絲頁
圖／Arabica Taiwan粉絲頁

圖／Arabica Taiwan粉絲頁
圖／Arabica Taiwan粉絲頁

編輯推薦

咖啡廳 探店 甜點 登山

相關新聞

咖啡控超嗨！日本超人氣咖啡「% Arabica」台灣二號店來了 新店址選在「這一區」？

台灣二號店要來了！來自日本京都的「% Arabica Coffee」全台首店落腳台北象山，是不少人登山後小憩拍美照的首選。日前官方發文透露，第二間店鋪正在努力籌備中，引發網友熱議與敲碗進駐外縣市。

甜點控的神級新寵！進擊的甜點「達克瓦茲進化版」新登場 變身雪糕「超厚起司雪糕條+酥香餅皮」一次囤3盒

達克瓦茲變雪糕！爆紅系甜點「達克瓦茲」擁有鬆軟外層與濃郁內餡，深受甜點控青睞。起司蛋糕專門「No.5 CheeseCake」突發奇想，推出「進化版達克瓦茲」...

限時5天！7-ELEVEN、全家同步推哈根達斯買3送3優惠

哈根達斯粉絲準備補貨囉！迎接又濕又悶的初夏季節，兩大超商除了推出冰品節，更預告將於6月12日至6月16日限時5天推出哈根...

連6天「飲料買1送1」！TEA TOP全新概念店　插旗西門町

自台中起家的連鎖手搖飲「TEA TOP第一味」，目前全台共有170間門市，主打以百年茶園與茶廠，提供優質茶飲，並將於5月...

名字有「這2字」免費喝冠軍咖啡 7-ELEVEN限店開賣超夯話題「千層布蕾塔」

7-ELEVEN也要賣千層蛋塔了！近期特色口感烘焙商品話題超夯，7-ELEVEN除了再度攜手台灣高鐵公司開發美味個人化單...

買6送3！Mister Donut「寶可夢甜甜圈、3款週邊」登場

曾經推出寶可夢聯名甜甜圈的「Mister Donut」，自5月28日起將再度推出寶可夢造型甜甜圈。除了皮卡丘甜甜圈、精靈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。