咖啡控超嗨！日本超人氣咖啡「% Arabica」台灣二號店來了 新店址選在「這一區」？

台灣二號店要來了！來自日本京都的「% Arabica Coffee」全台首店落腳台北象山，是不少人登山後小憩拍美照的首選。日前官方發文透露，第二間店鋪正在努力籌備中，引發網友熱議與敲碗進駐外縣市。

圖／Arabica Taiwan粉絲頁

千呼萬喚！來自日本的質感人氣咖啡「% Arabica Coffee」台北象山店為全台首家門市，鄰近象山靈雲宮登山口，不論是外帶咖啡一同爬山拍同框，還是下山後來休息打卡都十分合適。這個月，「% Arabica Coffee」於粉絲專頁發布新訊，第二間店鋪正在努力籌備中，準確店址尚未公布，但根據徵才網站的首席咖啡師徵才內容，下一間門店可能也選在信義區。

而說到「% Arabica Coffee」象山店，不得不提到整體純白色調的主視覺，座落在十分清靜的巷弄間，相較於剛開幕時的爆滿人潮，現在探店人數較少，更適合細品咖啡香度過愜意時光。

圖／Arabica Taiwan粉絲頁