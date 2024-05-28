甜點控的神級新寵！進擊的甜點「達克瓦茲進化版」新登場 變身雪糕「超厚起司雪糕條+酥香餅皮」一次囤3盒
達克瓦茲變雪糕！爆紅系甜點「達克瓦茲」擁有鬆軟外層與濃郁內餡，深受甜點控青睞。起司蛋糕專門「No.5 CheeseCake」突發奇想，將達克瓦茲變身雪糕，內餡化身起司雪糕條，加上高顏值的可愛外型，不少螞蟻人看到都驚呼「這個我可以」、「根本達克瓦茲進化版」。
甜點「達克瓦茲」異軍突起爆紅洗版，起司蛋糕專門「No.5 CheeseCake」腦洞大開，將超夯甜點化身「達克瓦茲雪糕」迎戰炎炎夏日，帶有杏仁粉香氣的酥脆蛋白餅皮外Q內軟，中間夾入以雪印北海道乳源製作的厚實起司雪糕條，保留北海道乳酪的純真原味，入口化開有如冰淇淋一般，一根拿著吃也非常方便不沾手，堪稱甜點界新革命。
「達克瓦茲雪糕」有原味、抹茶、可可蘭姆葡萄、莓果等4種口味，原味款經典不敗，最能嘗到濃郁的起司香氣，內餡在嘴裡融化成優格般口感超絲滑；抹茶味微苦濃醇搭配外層餅皮的點綴糖粒，中和了甜度且不膩，抹茶控閉眼入手都不怕踩雷。有網友分享「直接囤了三盒」、「全部都要吃過一遍」，絕對是甜點控今夏必嘗鮮TOP1。
No.5 CheeseCake 板橋高鐵門市
地址：新北市板橋區縣民大道二段7號B1（捷運板橋站3A出口 松本清旁）
粉絲專頁：https://www.facebook.com/no.5cheesecake/
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