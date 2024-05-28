快訊

豪宅「晴空匯」燒出高樓危機 28樓火災竹市雲梯車僅救援到8樓

「中捷長髮哥」近況曝光！臉留2條長疤開心「吃到泡芙」 惹網友心疼

川普封口費世紀大審 為何3位資深法庭素描家都嘆特別？

甜點控的神級新寵！進擊的甜點「達克瓦茲進化版」新登場 變身雪糕「超厚起司雪糕條+酥香餅皮」一次囤3盒

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@mr.xx_foodie授權
圖／IG@mr.xx_foodie授權

達克瓦茲變雪糕！爆紅系甜點「達克瓦茲」擁有鬆軟外層與濃郁內餡，深受甜點控青睞。起司蛋糕專門「No.5 CheeseCake」突發奇想，將達克瓦茲變身雪糕，內餡化身起司雪糕條，加上高顏值的可愛外型，不少螞蟻人看到都驚呼「這個我可以」、「根本達克瓦茲進化版」。

圖／IG@mr.xx_foodie授權
圖／IG@mr.xx_foodie授權

甜點「達克瓦茲」異軍突起爆紅洗版，起司蛋糕專門「No.5 CheeseCake」腦洞大開，將超夯甜點化身「達克瓦茲雪糕」迎戰炎炎夏日，帶有杏仁粉香氣的酥脆蛋白餅皮外Q內軟，中間夾入以雪印北海道乳源製作的厚實起司雪糕條，保留北海道乳酪的純真原味，入口化開有如冰淇淋一般，一根拿著吃也非常方便不沾手，堪稱甜點界新革命。

圖／IG@mr.xx_foodie授權
圖／IG@mr.xx_foodie授權

圖／IG@mr.xx_foodie授權
圖／IG@mr.xx_foodie授權

圖／IG@mr.xx_foodie授權
圖／IG@mr.xx_foodie授權

「達克瓦茲雪糕」有原味、抹茶、可可蘭姆葡萄、莓果等4種口味，原味款經典不敗，最能嘗到濃郁的起司香氣，內餡在嘴裡融化成優格般口感超絲滑；抹茶味微苦濃醇搭配外層餅皮的點綴糖粒，中和了甜度且不膩，抹茶控閉眼入手都不怕踩雷。有網友分享「直接囤了三盒」、「全部都要吃過一遍」，絕對是甜點控今夏必嘗鮮TOP1。

圖／IG@mr.xx_foodie授權
圖／IG@mr.xx_foodie授權

No.5 CheeseCake 板橋高鐵門市

地址：新北市板橋區縣民大道二段7號B1（捷運板橋站3A出口 松本清旁）

粉絲專頁：https://www.facebook.com/no.5cheesecake/

編輯推薦

冰淇淋 北海道 抹茶 甜點 蛋糕 達克瓦茲

相關新聞

甜點控的神級新寵！進擊的甜點「達克瓦茲進化版」新登場 變身雪糕「超厚起司雪糕條+酥香餅皮」一次囤3盒

達克瓦茲變雪糕！爆紅系甜點「達克瓦茲」擁有鬆軟外層與濃郁內餡，深受甜點控青睞。起司蛋糕專門「No.5 CheeseCake」突發奇想，推出「進化版達克瓦茲」...

限時5天！7-ELEVEN、全家同步推哈根達斯買3送3優惠

哈根達斯粉絲準備補貨囉！迎接又濕又悶的初夏季節，兩大超商除了推出冰品節，更預告將於6月12日至6月16日限時5天推出哈根...

連6天「飲料買1送1」！TEA TOP全新概念店　插旗西門町

自台中起家的連鎖手搖飲「TEA TOP第一味」，目前全台共有170間門市，主打以百年茶園與茶廠，提供優質茶飲，並將於5月...

名字有「這2字」免費喝冠軍咖啡 7-ELEVEN限店開賣超夯話題「千層布蕾塔」

7-ELEVEN也要賣千層蛋塔了！近期特色口感烘焙商品話題超夯，7-ELEVEN除了再度攜手台灣高鐵公司開發美味個人化單...

買6送3！Mister Donut「寶可夢甜甜圈、3款週邊」登場

曾經推出寶可夢聯名甜甜圈的「Mister Donut」，自5月28日起將再度推出寶可夢造型甜甜圈。除了皮卡丘甜甜圈、精靈...

珍奶控衝了！ 「翰林茶館」今日限定買1送1、「CoCo」大杯珍奶第2杯10元

珍奶控衝了！ 「翰林茶館」今日限定買1送1、「CoCo」大杯珍奶第2杯10元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。