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珍奶控衝了！ 「翰林茶館」今日限定買1送1、「CoCo」大杯珍奶第2杯10元

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翰林茶館粉絲頁、CoCo都可提供
圖／翰林茶館粉絲頁、CoCo都可提供

珍奶控手刀衝了！台灣茶飲品牌「翰林茶館」今（25）日祭出限時1天3款珍奶任選「買一送一」；「CoCo都可」長達1個月推出「珍珠奶茶第二杯10元」，想喝就喝個痛快。

圖／翻攝翰林茶館粉絲頁
圖／翻攝翰林茶館粉絲頁

翰林茶館5/25祭出會員限定好康，「外帶特大杯原創珍奶系列同品項買1送1」一日限時惠，共有原創黑珍珠奶茶、原創白珍珠奶茶、熊貓奶茶3款任選，只要於門市購買以上3款特大杯珍奶外帶，即可享「買1送1」。提醒先下載官方APP並在「票券優惠」中領取優惠券方可使用，售完為止。

「CoCo都可」為療癒消費者心靈與荷包，即日起至6/20，特別推出為期一個月的「珍珠奶茶第二杯10元」，活動期間於foodpanda外送平台訂購「大杯珍珠奶茶」即享優惠，一次實現珍奶自由。

圖／CoCo都可提供
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CoCo 珍奶 茶館

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