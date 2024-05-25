珍奶控衝了！ 「翰林茶館」今日限定買1送1、「CoCo」大杯珍奶第2杯10元
珍奶控手刀衝了！台灣茶飲品牌「翰林茶館」今（25）日祭出限時1天3款珍奶任選「買一送一」；「CoCo都可」長達1個月推出「珍珠奶茶第二杯10元」，想喝就喝個痛快。
翰林茶館5/25祭出會員限定好康，「外帶特大杯原創珍奶系列同品項買1送1」一日限時惠，共有原創黑珍珠奶茶、原創白珍珠奶茶、熊貓奶茶3款任選，只要於門市購買以上3款特大杯珍奶外帶，即可享「買1送1」。提醒先下載官方APP並在「票券優惠」中領取優惠券方可使用，售完為止。
「CoCo都可」為療癒消費者心靈與荷包，即日起至6/20，特別推出為期一個月的「珍珠奶茶第二杯10元」，活動期間於foodpanda外送平台訂購「大杯珍珠奶茶」即享優惠，一次實現珍奶自由。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言