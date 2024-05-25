解熱兼打卡！ 清涼一夏 2024「台北人氣冰品Top 10」好拍又好吃

擊退炎熱！夏日吃冰趣～

夏天的熱浪即將襲來！環境部與國科會發布2024年最新報告，台灣可能會出現長達7個月的夏天。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，特搜台北十大人氣冰店，從傳統台式刨冰、喚醒童年回憶的懷舊冰菓室、到充滿日式風味的雪花冰，讓你嚐盡各式各樣的冰品，擊敗酷暑、涼快一整個夏天！



NO.10 Chaup!轉角冰

Chaup!轉角冰是位於世新大學附近的一家冰店，雖然隱身在不顯眼的小巷子內，用餐時間卻經常客滿，除了冰品，店內也販賣著各式的飯類和義大利麵，因為平易近人的價格，成為了附近大學生的愛店之一。



Chaup!轉角冰有著類似日式小酒館的氛圍，店內擺放了許多酒瓶、水果罐頭以及琳瑯滿目的公仔，非常溫馨可愛。而本店的招牌「雙色冰」能選擇兩種口味的剉冰以及多種配料，菜單上多達十幾種五顏六色的口味讓你看得眼花撩亂，半圓球狀的雙色剉冰再淋上鮮艷的果醬，看起來相當吸睛，常客們都說，「套餐點起來真的很划算」、「撞色的雙色剉冰好拍又好吃」、「每次經過都擠滿了人」。

NO.9 思慕昔15號本館

永康街的排隊名店思慕昔曾在台北造成一股旋風，店門口每天都排著滿滿的人潮，就算讓顧客在高溫的室外排隊，也完全不擊退買氣，也是所有觀光客必吃的美食店之一。這家冰店是由一位知名科技公司的產品經理所創立，因為偶然的機會嚐到了很像台灣芒果冰沙的「Smoothie」，瞬間想起了家鄉因此希望能將這樣感動的滋味帶給更多人。



思慕昔的芒果冰是由產地直送多種天然新鮮水果加上獨家秘方調製而成，奶昔般的圓潤口感兼具美味及營養的自然概念，香甜大塊的台灣芒果配上濃郁的牛奶冰，一入口就讓身上的熱氣全消，吃過的人都無法忘懷，「外國朋友來台灣都指定要吃這家」、「一點不會死甜，搭配得很協調」、「是打敗炎熱的最佳消暑法」。

image source: 思慕昔15號本館

NO.8 金雞母Jingimoo・甜品

金雞母Jingimoo是一家位於東門市場的日式冰店，以新型態的文青甜品為最大亮點，小小的店面充滿著可愛的小清新風格，粉色與藍色的撞色搭配也相當溫馨，是許多網友爭相拍照的打卡點。



金雞母從裝潢到擺盤都相當講究，店內提供著各式各樣的日式甜品選擇，其中最為出名的是春暖大花玫瑰冰，一大碗的粉色剉冰端上桌，馬上讓顧客們少女心大噴發，剉冰裡夾雜著紅麴湯圓、鐵觀音茶凍等滿滿的餡料，頂端更撒上玫瑰花瓣點綴，是一碗好看又好吃的網美甜品，除此之外，還有在冰品的頂端放上炙燒布蕾的焦脆感「燒冰莓果」、融合擂茶、鹿港麵茶的手作抹茶糰子擂茶麵茶堅果等特色甜品都相當熱門。

image source: 金雞母Jingimoo

NO.7 The Wrice 來時

The Wrice 來時是一家咖哩冰品甜點專賣店，隱身於中山區的巷弄裡，從門口設置的石頭路和木凳子到店內白色花紋的磚牆到整體木質調桌椅，用餐環境充滿濃濃的日式風味，超級適合打卡拍照。店內主要販售冰品、咖哩飯和各式甜點，其中的明星餐點就是「牛肉香料咖哩飯」，咖哩醬是每天以新鮮的香料熬製而成，飯上直接鋪上一整條剝皮辣椒，濃郁的醬汁竄出辛辣的香氣， 尾韻香甜回甘、相當下飯。另外一個熱門品項就是「宇治金時刨冰」，將細緻的片狀雪花片鋪底，淋上濃郁的日式抹茶醬，搭配大顆的紅豆與軟糯的白玉糰子，放入嘴中後化成有層次的甜香，旁邊還附贈了一小碗珍珠可以增加口感。去過的網友都表示，「每個餐點分量都很足」、「就像在日本的小店裡吃冰」、「冰品跟鹹食都很高分」。

image source: The Wrice來時

NO.6 阿爸の芋圓

阿爸の芋圓可說是永和樂華夜市的排隊名店之一，幾乎所有來樂華的人都會來朝聖吃上一碗，店內的冰品大多以蔗片冰為基底，蔗片冰是用燒烤甘蔗汁製作而成，芋泥球、芋泥漿也都只用純芋頭熬製而成，過程未加入任何奶製品或粉類，因此所有芋頭相關的配料都不會有假假的香精味，碰撞起來不會太過甜膩。



濃郁大片的芋泥讓整碗冰看起來超級罪惡，更被網友稱為「台北最狂的芋泥冰」，每個配料都是新鮮製成，其中在社群上爆紅的品項就是「招牌芋見泥蔗片冰」，一整片滿滿的濃稠芋泥淋在冰上，還有一顆紮實綿密的芋泥球擺在正中間，最後尾韻再飄出香甜的焦香，絕對會讓所有芋頭迷為之瘋狂，吃過的網友多說，「芋泥、芋球有著天然的淡淡芋香」、「配料口感Q彈不硬，用料很實在」、「是碗非常完美的芋頭冰」。

image source: 阿爸の芋圓

NO.5 八時神仙草

八時神仙草是由台中逢甲所起家的小冰店，透過老顧客們建立起好口碑，近年在台北的信義區與中山區開了兩家分店，整體的日式文青風格相當受年輕人的喜愛，更被譽為「最好吃的嫩仙草」。



八時主打天然無鹼的嫩仙草，堅持以陳年仙草乾熬煮8小時，讓仙草本身釋放膠質，標榜絕不使用化學的凝固劑，雖然吃起來不像外面的仙草一樣Q彈，但軟軟的滑嫩口感能吃出天然的味道，微苦中又帶點甜味，蘊含著相當迷人的回甘滋味。招牌嫩仙草外觀看起來晶瑩剔透，口感柔軟滑嫩，其他像是手工芋圓、蕃薯圓、紅豆、珍珠、紫米也都是每日新鮮現做，整體沒有過重的甜膩感，每個品項都能吃到食材的原味，網友們紛紛表示，「把傳統冰品改造的時尚無負擔」、「吃得出健康天然的味道」、「仙草冰真的超級解暑」。

image source: 八時神仙草

NO.4 貨室甜品

貨室甜品開在一級戰區的赤峰街上，是從2018就開業的人氣文青冰品店，純白色的小貨櫃屋相當顯眼可愛，老闆曾表示之所以選擇台日融合的風格，是覺得以台灣的歷史、人文來看，日式跟台式並沒有分得太清楚，甚至台式與日式本身是可以融合的，所以當時以這個理念來設計店面與產品，而「貨室」古代是富戶、有錢人家，另外還有「或是」的意思，希望將古早風華呈現在每一道冰品與甜品裡。



「貨室甜品」當年開業時就在社群IG上瞬間爆紅，不只是光靠外觀，五年來創新研發的冰品也非常有內涵，老闆將台灣的古早味麵茶融入冰品中，沾滿著紅豆與麵茶粉的刨冰一起入口，彷彿回到小時候最初的時光，另外一款「玫瑰奶茶冰」也是店內的人氣商品，小山狀的刨冰裡加進奶茶底醬，擺上手工蒟蒻和薏仁，最後淋上自家手工熬煮的玫瑰果露，夢幻外型相當受女孩歡迎。





image source: 貨室甜品

NO.3 昭和浪漫冰室Showaice

昭和時代為日本社會氛圍最團結且充滿朝氣的時代，就像現在很多人懷念民國7、80台灣經濟起飛的時光，人們能夠透過這些古物店捕捉過去的黃金年代，而「昭和浪漫冰室Showaice」就是由屋齡快70年的古物店所改裝成的復古時髦冰室，在現代的街道上顯得格外突出，和洋兼蓄的紅磚冰室，一走店內彷彿就走入了時光隧道，整體營造出濃厚的大正昭和風情，昏暗的光線、別出心裁的佈置與古董傢俬營讓空氣中瀰漫著日式的舊時代氣息。



昭和浪漫冰室的鎮店冰品就是「大人系威士忌巧克力雪花冰」，靈感來自老闆和朋友們一起去吃巧克力雪花冰時，覺得不夠味，就把眼前一杯威全加進去，沒想到意外地與巧克力非常搭！第一口吃到是巧克力的苦甜滋味，將威士忌均勻倒入冰後，因為低溫會削弱酒精感，吃起來就是充滿酒香的雪花冰，口感綿密極致，完全沒有粗糙的顆粒感，搭上配料巧克力餅乾、花生與麥片，很有層次感，是專屬大人的優雅系冰品。

image source: 昭和浪漫冰室Showaice

NO.2 點冰室·ジャビン

點冰室·ジャビン是位於中山站附近的冰店，最早於板橋發跡後來搬至中山區的巷弄間，可愛的富士山插圖做成顯眼的燈牌，店內整體裝潢走木質調的文青風，還有販售老闆自己喜歡的小物、飾品、動物地墊等，是個充滿日式風格的複合式選物小店。



點冰室提供各式各樣的日式刨冰，味道清爽天然、加上海鹽奶蓋超加分，另外還有在IG上爆紅的「草莓生乳三明治」，大塊的草莓夾在滿滿的奶油和兩片吐司間，看起來又浮誇又美味，帶點鹽味的綿密奶油和香甜的草莓完美結合。去過的網友都讚道，「原本以為是網美店，沒想到餐點很不錯」、「整間日式造景讓人感覺很舒服」、「又解暑又能感受到生活的慢步調」。

﻿NO.1 木柵製冰所

木柵製冰所是位於文山區的一家刨冰店，鄰近政治大學，冬季為薑母鴨店，而每到夏天就搖身一變成為人氣冰店，經常假日就會大爆滿，平實的價格卻販售著餡料實在的古早味冰品，刨冰、黑糖、煉乳甚至還能免費續加一次！



木柵製冰所的門外掛著復古的日式燈籠，外觀簡單卻有特色，標榜使用好品質的大甲芋頭，悶煮軟綿的成各式芋頭系列的冰品，「綜合芋見泥冰」為店內主力冰品，像是火山熔岩流淌下的芋泥瀑布的頂端再放上一顆大芋球，看起來又浮誇又罪惡，搭配濃郁的煉乳碎冰，口感濃郁又很細密，配料上的製作也表現的相當到位，粉粿、粉圓和芋圓搭配非常吸睛，口感軟Q有層次。木柵製冰所可說是滿足芋泥控的天堂，芋泥、芋圓、芋泥球及芋頭通通一次滿足，怎麼吃都不膩口。

image source: 木柵製冰所

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年05月11日至2024年05月09日，約1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『台北冰店』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統