粉粿這麼百搭！ 鶴茶樓首創冬瓜菊花粉粿+限時「第2杯半價」 五桐號青檸系手搖全新加料「黑糖粉粿」開喝

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／鶴茶樓、五桐號提供
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粉粿」與手搖飲料原來這麼百搭！ 近期手搖飲店紛紛推出古早味配料「粉粿」，鶴茶樓有「古早味紅茶粉粿」及「冬瓜菊花粉粿」新滋味，並且限時3天推「第2杯半價」；五桐號讓「青檸冬瓜茶」與「黑糖粉粿」巧搭結合，酸甜清爽又滿足咀嚼控。

鶴茶樓為歡慶粉粿系列熱賣超過10萬杯，自5/27至5/29限時3天，祭出「2大飲品任選第2杯半價」，優惠品項有「大杯古早味紅茶粉粿奶茶（75元）」、「大杯冬瓜菊花粉粿那提（60元）」，每人限購2組。

圖／鶴茶樓提供
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「古早味紅茶粉粿奶茶」以古早味紅茶作成基底Q彈粉粿，搭配奶香濃、茶韻厚的「復刻奶茶」，每一口都充滿復古記憶；全台首創的「冬瓜菊花粉粿那堤」，則是將天然日曬的杭白菊花朵乾浸泡加入對味的冬瓜襯底製成粉粿，搭配帶有淡淡熟果香的「鶴頂那堤」，一入口凸顯冬瓜菊花風味，令人大大驚艷！

五桐號特別推出檸檬系手搖飲幫大家消消暑，這回一口次推出5款青檸手搖，以及全新加料「黑糖粉粿」，酸甜清爽的消暑絕佳選擇。

圖／五桐號提供
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五桐號今夏全新力作，特別鮮榨整顆在地優質檸檬，搭上檸檬風味奶霜、古早味冬瓜茶、榨汁蘋果等，推出全新五款新品包含「青檸生乳塔」、「農榨青檸冬瓜」、「粉粿青檸冬瓜」、「青檸紅玉」、「青檸青茶」。

圖／五桐號提供
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全新咀嚼系配料「黑糖粉粿」，含有紅糖糖香，古早風味充滿層次咀嚼感，讓人愈喝愈滿足。

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五桐號 手搖 粉粿 鶴茶樓

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