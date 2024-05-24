週末小確幸開吃！ 全家限時「3大夯品第2件10元」 6月新口味「海鹽檸檬霜淇淋」冰控快筆記
週末小確幸追起來！ 全家便利商店自即日起至5/26，限時3天門市祭出「3大夯品第2件10元」優惠，含咖啡茶飲連霜淇淋也同享優惠，另外，最新傳出6月份即將迎接的霜淇淋新口味是「海鹽檸檬霜淇淋」，冰控快筆記！
全家全門市即日起至5/26祭出限時3天「3大夯品第2件10元」優惠，優惠品項有「Let’s Café特大杯經典拿鐵（冰熱不限）」、「私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵（冰熱不限）」及「Fami!ce霜淇淋（不限口味）」皆享有第2件10元。
目前Fami!ce霜淇淋5月份口味為New Balance聯名「灰潮香草」、「炭焙烏龍」霜淇淋。而據全家便利商店 / 7-11超商新品&好物分享區社群有網友最新透露，全家6月Fami!ce霜淇淋口味新品是「海鹽檸檬霜淇淋」，且再度聯名Xpark 水族館，清爽的檸檬霜淇淋滋味即將迎接盛夏，絕對要好好地吃一波！
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