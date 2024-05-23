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太神奇了！ 飲料杯曬太陽瞬間長出「蘋果」4.1萬人朝聖直呼「想喝」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝threads＠_yyc17、大茗本位製茶堂臉書粉專
圖／翻攝threads＠_yyc17、大茗本位製茶堂臉書粉專

手搖界又有了新創意！一名網友表示最近買了一款飲料，飲料杯上印著樹木圖案，沒想到，一被陽光照射後會長出蘋果，瞬間變成蘋果樹，神奇畫面吸引了4.1萬人按讚朝聖，紛紛留言表示「想買來喝看看」。

圖／翻攝大茗本位製茶堂臉書粉專
圖／翻攝大茗本位製茶堂臉書粉專

一名網友在Threads上分享了一支短片，他將大茗本位製茶堂的飲料杯拿在手上，走到戶外後，杯身上的蘋果樹枝竟然冒出一顆顆粉紅色蘋果，寫下「第一次知道大茗的杯子照到太陽會長蘋果樹！超級酷」。這段神奇的體驗影片吸引4.1萬人按讚，同時引起熱烈討論「這好神奇」、「這飲料杯也太帥了」、「立刻想買一杯來看看」。

圖／翻攝大茗本位製茶堂臉書粉專
圖／翻攝大茗本位製茶堂臉書粉專

大茗本位製茶堂的臉書粉專曾分享，為了增添樂趣，他們希望紙杯不只是裝飲料的器皿，因此推出「蘋果日光變色杯」，只要被太陽照到，杯子上的樹枝上就會長出小蘋果。

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