限時1元起開喝！ 「廚佛瑞德」YTR新推手搖飲品牌「WTF」 激推必點飲品推薦

高人氣YouTuber「廚佛瑞德」擁有近80萬訂閱數，最新宣布進軍手搖界，打造「WTF」全新品牌，5月起第一間門市正式插旗台北內湖，開幕期間至5月31日前，還可享不限金額消費即可參加抽抽樂活動，最低優惠1元起開喝！

新品牌「WTF」意旨 「What the feast!」，由廚佛瑞德親自研發操刀，將產品結合西餐廚藝創意概念，不循規蹈矩的創意飲品，完美體現Fred的個人風格，並讓品茶和品美食一樣有儀式感。

圖／WTF tea express提供

共有5大系列飲品，首波主打最簡單「職人品茶系列」，無咖啡因愛好者首推1分「黃金蕎麥茶」；再來3分輕度烘焙「台灣高山青茶」則帶有清甜花香、甘口茶韻；5分中度烘焙「琥珀黃金烏龍」，展現焦糖香與熟果香氣尾韻；7分「極上阿薩姆紅茶」則是自帶微微果酸的全發酵大葉種紅茶。值得一提的是價格很親民，中杯35元、大杯45元就能喝到。

職人品茶系列。圖／WTF tea express提供

純茶之外的「三支特獻系列」也是不容錯過的激推之選，「多金桂馥青茶」把多多結合高山青茶，口感酸甜還散發獨特的桂花清香；「芝士三重奏」選用極上紅茶拿鐵作為基底，加入特製起司奶醬，再搭配濃郁的巴黎奶霜，彷彿在品嚐起司甜點；最後登場的「越式太妃瑪其朵」把即溶咖啡與煉乳完美融合搭配，再結合特製太妃糖醬，苦甜中又帶焦香。

特獻系列。圖／WTF tea express提供

鮮奶茶系列。圖／WTF tea express提供

即日起至5/31歡慶WTF正式開幕，凡來店消費不限金額即可參加抽抽樂乙次，優惠最低1元起，還有全單5折、88折、9折等多項優惠等領，期間加入官方LINE@好友，還能再領8折飲品優惠券！

頂上奶霜系列。圖／WTF tea express提供

WTF tea express 東湖店

地址：台北市內湖區東湖路143號1樓

時間：12：00～19：30

電話：02-2633 0012