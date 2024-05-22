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300碗免費芒果冰！永康街思慕昔15週年 連3天「最強芒果雪花冰免費送」現賺250

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／思慕昔提供
圖／思慕昔提供

永康街芒果冰300碗免費吃！東門永康街知名排隊冰品「思慕昔」歡慶15週年，於5/23至5/25推出「免費芒果冰」活動，邀請冰友們一同慶生，開吃綿密雪花冰和濃郁香甜芒果。

圖／思慕昔提供
圖／思慕昔提供

超人氣芒果冰品牌「思慕昔」在永康街佔有一席之地，更受國內外媒體相繼推薦報導。為慶品牌15週年，「思慕昔」特別於5/23至5/25三日間祭出「免費芒果冰」，活動期間穿著黃色服飾或配件，即可排隊領取價值250元的招牌芒果冰。活動當日上午11點起依排隊順序發放憑證號碼牌，每人限兌換一碗，每日各限量100碗。

圖／思慕昔提供
圖／思慕昔提供

圖／思慕昔提供
圖／思慕昔提供

而本次活動贈送的就是鎮店招牌「超級雪酪芒果雪花冰」，使用全台首創的芒果雪花冰磚，口感格外細膩順滑，果香更自然濃郁，搭配在地嚴選芒果果肉、靈魂夥伴煉乳和芒果醬，放上一球芒果雪酪，高顏值冰品絕對是夏日必備。

超級雪酪芒果雪花冰。圖／思慕昔提供
超級雪酪芒果雪花冰。圖／思慕昔提供

思慕昔15週年慶 免費送芒果冰300碗

活動時間：2024/5/23～5/25

活動方式：身著黃色服飾或配件即符合排隊資格，上午11點開始依序發放憑證號碼牌，持憑證號碼牌於指定時段兌換「免費芒果冰（市價250元）」1碗

兌換數量：每人限定兌換1碗，每日限量100碗，活動3日共300碗

注意事項：黃色服飾不限上下半身/鞋款/配件/包包等；限當日11:10-12:40指定時段兌換；僅限外帶

思慕昔

地址：台北市大安區永康街15號

電話：0908-059-121

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