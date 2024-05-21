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珍奶10元多一杯！實現珍奶自由 CoCo霸氣推「1個月珍奶優惠」快揪喝

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／CoCo都可提供
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10元喝珍奶！5月報稅季，為慰勞繳稅後的每個人，人氣手搖CoCo都可」推出獨家「珍珠奶茶第二杯10元」，活動期間長達一個月，實現珍奶自由，從今天起喝到6月！

圖／CoCo都可提供
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手搖店報稅優惠來了！「CoCo都可」為療癒消費者心靈與荷包，即日起至6/20，特別推出為期一個月的「珍珠奶茶第二杯10元」，活動期間於foodpanda外送平台訂購「大杯珍珠奶茶」即享優惠，一次實現珍奶自由。

圖／CoCo都可提供
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此外，還有5/21一日雨天限定「第二杯6折」，到「CoCo都可」雙北、基隆、宜蘭、桃竹苗、台中彰化、台南等門店，出示活動截圖，並由店員判定天候符合，即享「同品項第二杯6折」，下雨天不憂鬱。

圖／CoCo都可提供
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CoCo都可 珍奶優惠資訊

優惠時間：2024/5/21～6/20

優惠內容：於外送平台foodpanda點購「珍珠奶茶(大杯)」即可享有「第二杯10元」（數量有限，售完為止）

注意事項：此活動僅於foodpanda外送平台適用；實際販售品項、金額依foodpanda APP販售為準

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