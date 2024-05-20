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運氣好才買得到！全家「抹茶迷你蛋塔」超可愛 最新「解嘴饞神品」甜點控跟風吃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@jr_ksupfe授權
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蛋塔的風吹進超商！蛋塔熱潮持續，小至各烘焙店都跟進推出自家蛋塔，而總是走在潮流前端的「全家便利商店」也有販售充滿蛋奶香的涮嘴蛋塔，更有超可愛的縮小版「抹茶迷你蛋塔」，絕對是上班族解嘴饞的最佳小點。

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蛋塔控想吃看運氣！全家便利商店「抹茶迷你蛋塔」正式登場，一顆售價30元，層層堆疊的塔皮搭配帶有微苦的台式抹(綠)茶內餡，口感偏果凍狀，小小一個不到140大卡，想吃甜點解嘴饞也不怕胖。

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不過，這款抹茶蛋塔味道吃起來偏綠茶，但可愛的迷你外型與抹綠顏值，跟風買一個嘗鮮也不為過囉。

圖／IG@jr_ksupfe授權
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不少看到分享的網友都直呼「有夠可愛的」、「一口一顆我可以」。值得注意的是，這款「抹茶迷你蛋塔」僅在有蒸烤箱的門市販售，建議可以先從門市查找搜尋喔！

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全家便利商店 抹茶 甜點 蛋塔 超商

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