小美冰淇淋進化了！7-11獨家「最新2款巧敲冰」甜點控會愛 嘗鮮開吃再抽iPhone、千元禮券

小美冰淇淋進化了！台灣經典冰淇淋品牌「小美冰淇淋」不斷創新，繼可麗露冰淇淋後又一新作「小美巧敲冰」，特殊冰淇淋口味覆上巧克力脆皮，敲著吃不僅好玩又消暑。衝巷口就能開吃，螞蟻人一定愛不釋手。

圖／小美冰淇淋提供

步入初夏，冰品業者摩拳擦掌，擁有近80年長紅人氣的「小美冰淇淋」再度推出新品杯裝「小美巧敲冰」於全台7-ELEVEN上市，有「石榴香橙綠茶凍」和「藍莓卡士達」2種全新口味，一打開都能看見撒有巧酥餅乾的脆皮巧克力，有別於印象中的小美冰淇淋，十分令人驚喜。

石榴香橙綠茶凍巧敲冰。圖／小美冰淇淋提供

石榴香橙綠茶凍巧敲冰。圖／小美冰淇淋提供

「石榴香橙綠茶凍巧敲冰」中間夾有石榴果醬，柳橙冰淇淋混入軟Q綠茶凍，清爽酸甜一口接一口；而「藍莓卡士達巧敲冰」以帶有奶香的卡士達冰淇淋為底，搭配中間層的藍莓果醬，在口中同時化開，絲滑口感與果香超上癮。值得一提的是，有網友建議開吃前「先等兩分鐘」比較好敲喔。

藍莓卡士達巧敲冰。圖／小美冰淇淋提供

藍莓卡士達巧敲冰。圖／小美冰淇淋提供

此外，為慶新品開賣，小美還推出了「敲開美味！敲開驚喜！吃小美巧敲冰愛瘋了！」抽獎活動，即日起至7/31，購買「小美巧敲冰」任2件，登錄發票就抽iPhone 15、7-ELEVEN 3,000/1,000元禮券等多項好禮，活動詳情請見活動官網。

新品「小美巧敲冰」有「石榴香橙綠茶凍、藍莓卡士達」2種口味。圖／小美冰淇淋提供

小美巧敲冰 販售資訊

通路：全台7-ELEVEN

口味：石榴香橙綠茶凍、藍莓卡士達

售價：59元/杯