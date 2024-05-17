南部人荷包哭了！ 50嵐「南區門市」6／1起上漲5元 只有「這品項」不漲

手搖控快看！人氣手搖飲品牌「50嵐」傳出調漲消息，經業者證實為「50嵐(南區)」的4個縣市門市，將於6/1起調漲部分價格，除「純茶」這品項價格仍不變，其餘的飲品皆「調漲5元」。

50嵐門市(聯合報系資料照)。記者陳睿中／攝影

50嵐南區門市包括高雄、屏東、台南、台東，等門市，目前各門市已陸續於臉書粉專貼出漲價公告，「因應經營成本上漲，將於113年6月1日起調整商品價格，純茶不調漲，其餘品項調漲5元，敬請見諒。」

6/1起南部人喝飲料變貴了，據ETtoday新聞雲報導，50嵐南區業者表示，上回調漲已經是5年前，但近期因不敵人事、原物料成本不斷上漲，只能無奈宣布漲價，除純茶類如紅茶、綠茶、青茶、烏龍茶未調整價格外，其餘飲品皆調漲5元。