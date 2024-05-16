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3年前這一天「全台最恐慌」 他回憶震撼畫面：賣場現排隊人潮

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全台門市都關了！ 南港車站手搖店「喝鴨鴨」5/31結束營業 鐵粉崩潰：心中第一名的珍奶沒了

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝Duckling 喝鴨鴨臉書粉專
圖／翻攝Duckling 喝鴨鴨臉書粉專

全台僅剩這家！ 位於南港CitylinkB棟1樓的人氣飲料店「Duckling喝鴨鴨」，是南港附近上班族喜愛的手搖飲店，近日官方宣布「5/31是最後營業日」，消息一出，讓不少忠實顧客大呼可惜，還有人直言「是我心目中第一名的珍奶」。

圖／翻攝Duckling 喝鴨鴨臉書粉專
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以超可愛小鴨子LOGO作為招牌，「喝鴨鴨」原先有兩間店，一間在台中東海商圈，另一間則是在南港Citylink，不過3年前宣布東海店結束營業後，僅剩最後一間南港店，如今也要宣布停業了。

全台目前僅此一家喝鴨鴨，近日於門市、臉書粉專發出最新公告寫下：「本店因長期人力不足之因素，我們將於113年5月31日正式結束營業，謝謝大家一直以來支持與愛護。」

圖／翻攝Duckling 喝鴨鴨臉書粉專
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消息一出也讓大批鐵粉崩潰「真的捨不得」、「痛哭」、「怎麼可以關門」、「很好喝說，可惜了」、「這是我喝過最好喝的鮮奶茶耶…以後喝不到了怎麼辦」，甚至還有網友敲碗希望喝鴨鴨可以開回台中。

圖／翻攝Duckling 喝鴨鴨臉書粉專
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上班族 奶茶 手搖 珍奶

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