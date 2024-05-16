誰還在搶蛋撻 台南人都排買這個！名店師傅的「秒殺級羅宋」獨門6種口味+比臉大size 回憶裡的「奶露麵包」爆漿要掃貨
台南人都在搶這個！當台北人瘋搶蛋撻的時候，台南人都在排這個秒殺級的「比臉大羅宋麵包」，獨家6種口味每款都爆好吃，在地人都說「真的很強」、「大排長龍，但值得！」。
原文賢路的人氣烘焙店遷到離原址約4分鐘路程的新地點，以「加熊賀羅宋專賣」再起爐灶，話題熱度更盛吸引大批民眾排隊搶購，招牌「羅宋麵包」出自前葡吉師傅之手，研發6種鹹甜口味，有「奶油、巧酥、酸甜人生、明太子、夢幻草莓、黃金起司」等，每顆羅宋比臉還大，香氣撲鼻、越嚼越香，讓人欲罷不能。
人氣口味排行榜前三名分別是最耐吃的「奶油羅宋」、奶香爆表的「黃金起司羅宋」和髒髒版「巧酥羅宋」，而每一款羅宋的靈魂都在酥脆的麵包邊邊及鹹香底部，是不少人到台南必買的排隊伴手禮。每每噴香出爐就被秒殺，想吃記得先預訂才不會買不到氣噗噗喔。
除了秒殺級羅宋必買外，外型略像毛毛蟲的復古系「奶露麵包」同樣深受內行人喜愛，有原味、芋頭2種口味，奶餡真材實料，一壓就爆漿，冷藏後吃更是一絕，甜點腦袋一定要掃貨。
加熊賀羅宋專賣
地址：台南市北區文賢一路43號
電話：06-358-6391
營業時間：11:30-19:30
羅宋出爐時間：11:30-13:30、15:30-17:00
備註：可提前2日於粉專私訊預訂
粉絲專頁：加熊賀羅宋專賣
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