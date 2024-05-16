快訊

出席馮世寬新書發表 蔡英文透露：他沒有投票給我

「編號3469」！Toyz中午搭上囚車直奔台中監獄

1元Buffet吃到飽！ 「饗饗、旭集餐飲券」5/18開搶 全天限時「3個時段」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Toyz最後道別禮！ 拾汣茶屋請全台「免費喝飲料」 曝領取期限：到我出獄為止

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝Toyz YouTube
圖／翻攝Toyz YouTube

電競直播網紅Toyz（劉偉健）日前因販毒案遭判決4年2個月定讞，Toyz於今(16)日向台中地檢署報到後入獄服刑。而Toyz於昨(15)日晚間9點進行最後一次直播，吸引破3.9萬名粉絲在線觀看，除了認愛女友篠崎泫，一度爆哭說媽媽跟女友都在哭，他感到很難過。Toyz也在直播中獻上心意，要請全台2300萬民眾「一杯免費飲料」，領取方式曝光。

圖／翻攝Toyz YouTube
圖／翻攝Toyz YouTube

Toyz15日晚間透過直播向粉絲道別，同時秀出一組QR Code，透露這是「最後道別禮」，只要登入網站註冊會員，就能免費領一杯他的手搖品牌「拾汣茶屋」指定飲料，同時感性表示「我謝謝你喜歡我，如果你討厭我，我請你喝一杯我們和解，全台每個人喝一杯。」而兌換時間將持續到他出獄為止。

Toyz創立於2023年3月1日正式開業的手搖飲品牌「拾汣茶屋」，一開店就以超低售價的手搖飲吸引消費者大排長龍，並且擅長結合時事為飲料命名，像是命名為「澄汁汗」售價87元，被外界認為是諷刺「館長」陳之漢、「愛荔殺殺」、「中焙生乳紅茶」，充滿嘲諷其他網紅意味，每次推出都引起話題。

圖／翻攝拾汣茶屋IG
圖／翻攝拾汣茶屋IG

編輯推薦

手搖 拾汣茶屋

相關新聞

道地英式風味結合創意巧思！招牌司康、獨家茶布司午茶首選

紅遍各大網路平台、社群媒體超人氣英式料理品牌─英國奶奶，在台北、新北等百貨公司商場內創立甜點門市囉！將道地英式風味結合創意巧思，打造出口味獨特、口感豐富的灌餡司康、茶布司系列，讓英式茶點的好滋味成為民眾送禮、午茶首選。

Toyz最後道別禮！ 拾汣茶屋請全台「免費喝飲料」 曝領取期限：到我出獄為止

Toyz最後道別禮！ 拾汣茶屋請全台「免費喝飲料」 曝領取期限：到我出獄為止

全家「蜜桃季」推12款PABLO聯名新品 手搖飲「泰式綠奶茶」加茶凍更消暑

全家積極搶攻甜點、手搖飲市場，除了攜手日本起司塔專賣店「PABLO」推出12款清爽可口的蜜桃系列新品供甜點控嚐鮮之外，近...

7-ELEVEN「海鹽蜂蜜牛奶」霜淇淋新口味開賣 「國際冰品節」任2件0元起

迎接夏日吃冰旺季，7-ELEVEN近期也積極推出特色霜淇淋搶攻市場，全新「海鹽蜂蜜牛奶」口味，使用蜂蜜故事館的純正泰國清...

奶香爆表！ 7-ELEVEN「海鹽蜂蜜牛奶霜淇淋」5月新口味聯名「蜜蜂故事館」 週五六日半價開吃

奶香爆表！ 7-ELEVEN「海鹽蜂蜜牛奶霜淇淋」5月新口味聯名「蜜蜂故事館」 週末半價開吃

甜點控必朝聖！第6屆「夢幻甜點店」開跑 限期10天吃遍33間人氣排隊名店

每年舉辦的「夢幻甜點店」活動已經邁入第6年囉！身為活動主召的誠品生活南西店，今年集結了全台10個縣市的33間甜點人氣名店，在5/17到5/26帶大家來場甜點之旅，其中有9家品牌更是首次出攤，現場吃得到法式、美式、北歐、台式等不同風味的甜點，帶著大家不只環島還一起環遊世界，生活中不能沒有甜點的人們，快排進行事曆朝聖去！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。