Toyz最後道別禮！ 拾汣茶屋請全台「免費喝飲料」 曝領取期限：到我出獄為止

電競直播網紅Toyz（劉偉健）日前因販毒案遭判決4年2個月定讞，Toyz於今(16)日向台中地檢署報到後入獄服刑。而Toyz於昨(15)日晚間9點進行最後一次直播，吸引破3.9萬名粉絲在線觀看，除了認愛女友篠崎泫，一度爆哭說媽媽跟女友都在哭，他感到很難過。Toyz也在直播中獻上心意，要請全台2300萬民眾「一杯免費飲料」，領取方式曝光。

圖／翻攝Toyz YouTube

Toyz15日晚間透過直播向粉絲道別，同時秀出一組QR Code，透露這是「最後道別禮」，只要登入網站註冊會員，就能免費領一杯他的手搖品牌「拾汣茶屋」指定飲料，同時感性表示「我謝謝你喜歡我，如果你討厭我，我請你喝一杯我們和解，全台每個人喝一杯。」而兌換時間將持續到他出獄為止。

Toyz創立於2023年3月1日正式開業的手搖飲品牌「拾汣茶屋」，一開店就以超低售價的手搖飲吸引消費者大排長龍，並且擅長結合時事為飲料命名，像是命名為「澄汁汗」售價87元，被外界認為是諷刺「館長」陳之漢、「愛荔殺殺」、「中焙生乳紅茶」，充滿嘲諷其他網紅意味，每次推出都引起話題。