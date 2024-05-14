奶香爆表！ 7-ELEVEN「海鹽蜂蜜牛奶霜淇淋」5月新口味聯名「蜜蜂故事館」 週五六日半價開吃

5月霜淇淋大戰再度開打！除了日前全家便利商店5月推出「灰潮香草」與「炭焙烏龍」獨家風味，7-ELEVEN霜淇淋最新口味推出「海鹽蜂蜜牛奶」，口口濃郁奶香加上香甜蜂蜜滋味，即起於全台門市陸續登場，且於每週五、六、日，使用指定支付方式，任選「第2隻半價」。

圖／翻攝7-ELEVEN粉專網友分享

7-ELEVEN新口味「海鹽蜂蜜牛奶」霜淇淋來了！部分門市店員於(5/14)已換上「海鹽蜂蜜牛奶」口味霜淇淋，這是7-ELEVEN首次與台灣知名品牌「蜜蜂故事館」聯名合作，選用泰國清邁龍眼蜜，無添加蜂蜜香料，甜中帶海鹽鹹的口感，香甜的蜂蜜加上濃郁奶香，超合拍美味讓人好期待！

圖／翻攝7-ELEVEN粉專網友分享

新品即日起開賣，且自5/15至6/11的每週五、六、日，憑icash2.0、icashpay支付，口味任選「第2支半價」優惠；另，於5/31起至6/2世界牛奶日，任選「第2支10元」優惠。