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甜點控必朝聖！第6屆「夢幻甜點店」開跑 限期10天吃遍33間人氣排隊名店

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／誠品生活 eslite spectrum臉書、IG
圖／誠品生活 eslite spectrum臉書、IG

每年舉辦的「夢幻甜點店」活動已經邁入第6年囉！身為活動主召的誠品生活南西店，今年集結了全台10個縣市的33間甜點人氣名店，在5/17到5/26帶大家來場甜點之旅，其中有9家品牌更是首次出攤，現場吃得到法式、美式、北歐、台式等不同風味的甜點，帶著大家不只環島還一起環遊世界，生活中不能沒有甜點的人們，快排進行事曆朝聖去！

圖／誠品生活 eslite spectrum臉書、IG
圖／誠品生活 eslite spectrum臉書、IG

為期10天的「夢幻甜點店」活動，由33間人氣名店獻上味蕾與視覺的華麗表演，達克瓦茲、司康肉桂捲、可麗露、可頌、蛋糕等50種以上甜點款式現場通通有；其中「VOILÀB 佤芮」、「盈盈甜點」、「桑桑 サン サン サンド」、「好望角司康肉桂捲專賣店ＨowWantJarOfFood」、「胖死我太太 Feedthewife」、「是日Fourth Day」、「戽道町甜點工作室」、「偷偷 TOUTOU」、「Rubato Handmade Lab.」等9間店家更是首次出攤，粉絲們可別錯過。

圖／誠品生活 eslite spectrum臉書、IG
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除了帶來自家的招牌甜點之外，各家品牌更是為了活動推出至少一款「南西限定夢幻新口味」，粉絲們也能到場嘗嘗新作品的滋味，不用大老遠跑去排隊，更囊括了法式、美式、台式甚至是北歐風味，可以說是帶著大家在10天內環島也環遊世界；提醒甜點控們，各家出攤的時間要先做好功課，以免錯過品嘗經典甜點的機會～

第6屆「夢幻甜點店」參與品牌

Voilàb 佤芮、盈盈甜點Ying Ying Dessert 、WUnique Pâtisserie 法式甜點、桑桑桑豆、 好望角司康肉桂捲專賣店 How Want Jar Of Food、Mr.Moan 莫恩先生布丁店 、MANO MANO、小朱甜點工作室、Sun Shia Pastry、半吊子廚房｜雪球專門店、Apr.28 X sosweet 臻甜手作、Feedthewife 胖死我太太、是日甜點工作室 Fourth Day Dessert 、MEI.DESSERT、邦穀烘焙製造所 Pain goodbaking、DUUEAT肚一下、小和好點dot.dot. Bakery & Cafe、Sheryl's recipe of Life 嗜甜女子、香.甜生活 La Vie Friande、漂夢島 甜點工作室、TEA IN BED 在床上の下午茶、台南之恥、杏仁核•Amygdala Pâtisserie、伍柒、騷晒麵包專門店South Side Bakery、Ruby’s、全統西點麵包 Chuan Tung、戽道町甜點室、找到了可頌、偷偷 Toutou Cuisine、伍一甜點；51Dessert、Rubato Handmade Lab.、歪歪歪甜點

誠品生活南西店

地址：台北市中山區南京西路14號

※活動於4樓Event Space進行

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司康 環島 甜點 肉桂捲 誠品

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